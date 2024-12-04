南韩短命戒严令掀抗议 民众上街头促弹劾尹锡悦

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（法新社首尔3日电） 韩国总统尹锡悦今晚突然宣布实施戒严后，数以百计抗议群众聚集国会外头，冒着严寒低温与警察对峙，不敢相信韩国实施40多年来的第一个戒严令，现场响起「弹劾尹锡悦」口号。

其中一名抗议人士大喊：「为什么我们在一周辛苦工作好几天后还必须走上街头？」另一名示威人士说：「就是因为尹锡悦宣布这个毫无意义的戒严令，他简直疯了！」现场有数以百计的旁观者高声附和。

尹锡悦突然宣布实施戒严令人不寒而栗，让人回想起40多年前韩国实施军事统治的黑暗岁月，当时侵犯人权行为猖獗。

一排排的警察驻守在国会周围，禁止记者进入韩国得来不易的民主殿堂，抗议群众挥舞要求尹锡悦下台的标语，现场也有人带着韩国国旗，「逮捕尹锡悦」与「弹劾尹锡悦」等口号回荡在夜空中。

48岁的仁川人李珍沃（Lee Jin-wha，音译）说：「当我听到这个新闻时，我以为是假消息。我无法相信已经实施戒严。」

她说，她出现在现场是为了「保卫我们的民主，不只是为了我们，还有我们的小孩」。

30岁的餐厅员工金恩松（Kim Ene-sol，音译）说，她听到这个消息时，「恐惧感涌上心头」。她说：「我觉得我必须阻止这件事，即使身处险境也在所不惜。」

尹锡悦宣布实施戒严时，称在300席国会中掌握多数的在野阵营是「意图推翻政权的反国家势力」。

一名在野党国会议员向法新社表示，他搭计程车赶到国会对戒严令投下反对票，担忧他会因为戒严令下的全面新权力而遭到逮捕。

申昌植（Shin Chang-sik，音译）说：「尹锡悦宣布戒严时已犯下叛乱罪。」

警察今晚驻守在国会大楼，准备逮捕任何试图攀越栅栏的人。申昌植说，他的一些国会议员同僚被迫攀爬越过栅栏才能对这项决议投票，因为入口都已经被封锁。

这项决议最后成功通过，迫使尹锡悦宣布解除戒严，解严消息一出，涌上街头的群众爆出一阵欢呼声。但还是有人不敢信戒严已解除。

55岁的林明判（Lim Myeong-pan，音译）说，尹锡悦决定撤回戒严，并未免除他的罪行。

他说：「尹锡悦起初在没有正当理由下实施戒严，本身就犯下严重罪行。他为自己因此遭弹劾铺路。」