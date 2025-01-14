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卡达：以哈停火协议障碍已克服

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（法新社杜哈14日电） 以哈战争调解方卡达表示，以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯间，阻碍达成停火和人质交换协议的障碍已被克服。消息人士透露，以色列将释放约千名巴人囚犯，交换33名人质。

卡达外交部发言人安萨里（Majed al-Ansari）在记者会中表示：「过去几个月里，（以哈）双方存在一些未能化解的根本性和重大分歧，但在过去几周的谈判中，这些问题已成功解决。我们已突破阻碍协议达成的主要障碍，来到目前的阶段。」

2名与哈玛斯（Hamas）关系密切的巴勒斯坦消息人士今天告诉法新社，在第1阶段的加萨停火协议中，以色列将释放约1000名巴勒斯坦囚犯，以交换33名人质。

其中1名消息人士表示：「以色列将释放约1000名巴勒斯坦囚犯，其中包括几名刑期较长的犯人。」1名以色列政府官员则表示，作为协议的第1个阶段，「将会释放数以百计恐怖分子」。

此外，哈玛斯今天表示，期待在卡达首都杜哈进行的这一轮停火间接谈判结束时，能达成「明确且全面的协议」。

哈玛斯透过声明表示，该组织已与其他巴勒斯坦派系领导人进行协商，「并向他们通报目前在杜哈进行的谈判进展」。

声明指出，协议的完成「已进入最后阶段」，哈玛斯「希望本轮谈判能达成明确且全面的协议」。

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