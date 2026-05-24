卢比欧：美国拟5/24稍后布伊朗终战协议消息

afp_tickers

2 分钟

（法新社新德里24日电） 正在印度进行访问的美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，美方今天稍晚可能针对与伊朗达成结束中东战事的协议宣布相关消息。

卢比欧在印度新德里告诉记者：「我确实认为，也许在接下来几个小时内，全球将会听到一些好消息。」

首次出访问印度的卢比欧说，这个即将浮现的协议将解决美国对荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的疑虑。2月28日美国与以色列对伊朗发动攻击后，德黑兰当局已大致封锁这条能源咽喉要道的航运活动。

卢比欧补充说，这项协议还会启动一项「程序，最终能使我们达到总统所希望的，也就是不需要害怕或担心伊朗核武的世界」。

美国总统川普（Donald Trump）昨天下午在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文说，他稍早与沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国、卡达、土耳其、埃及、约旦、巴林等国家的领袖，以及巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔（Asim Munir）进行「非常好」的通话。

他说，通话讨论了有关伊朗，以及与和平谅解备忘录所有相关的事宜；「一项协议已大致谈妥」，尚待美国、伊朗及上述各国的最终敲定。