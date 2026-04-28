印尼两列火车相撞酿7死 救难持续抢救受困生还者

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（法新社印尼勿加西28日电） 印尼首都雅加达（Jakarta）附近今天清晨发生两列火车相撞事故，至少造成7人丧生、数十人受伤，搜救人员正全力抢救受困生还者。

印尼国家铁路公司（KAI）发言人清晨接受当地电视台访问时表示，这起事故在通勤列车内造成7死81伤。发言人指出，搜救人员仍在努力救出两名受困于残骸中的生还者。

另有官员指出，长途列车的240名乘客均安。

29岁生还者索珊（Sausan Sarifah）向法新社描述，事发时她搭乘的通勤列车正处于静止状态，随后遭一列长途火车猛烈追撞，车厢瞬间扭曲变形、造成多人受困，现场瞬间陷入恐怖混乱。

目前因手臂骨折及大腿裂伤在勿加西（Bekasi）医院治疗的她余悸犹存地说：「我当时以为自己要死了。」

她表示，事发时她正下班搭车回家，列车在距离雅加达约25公里的勿加西东站（Bekasi Timur）停下。不料意外瞬间发生，「一切都发生得太快，只在一瞬间」。

「当时通勤列车已两度广播，大家都已准备下车，没想到突然传来超大的撞击声。」她说：「完全来不及逃生，大家都被挤成一团，互相压在一起。我也不知道压在我下面的人现在情况怎么样。」

索珊坦言当时害怕被人群压住窒息，也担心下方被压住的人没能撑过来，「还好我身处最上层，才能较快被救出。」