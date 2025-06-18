印尼火山喷发 往返�Q里岛航班取消

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（法新社雅加达18日电） 印尼�Q里岛国际机场网站今天显示，由于群岛东部一座火山爆发，火山灰冲上10公里高空，至少有24个往返�Q里岛的航班取消。

东努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）昨天喷发，喷出1万1000公尺高的火山灰云，当局已将警戒提升至最高级别。

�Q里岛国际机场网站指出，捷星航空（Jetstar）和维珍澳洲航空（Virgin Australia）取消飞往澳洲各城市的航班，印度航空（Air India）、纽西兰航空（Air New Zealand）、新加坡虎航（TigerAir）和中国吉祥航空也因「火山爆发」取消航班。

亚洲航空（AirAsia）数班飞往佛罗雷斯岛（Flores）拉布安巴佐（Labuan Bajo）的国内航班也被取消。

不具名的�Q里岛机场客服人员告诉法新社：「恩古拉莱国际机场（Ngurah Rai International Airport）目前仍正常营运，但具体情况取决于航班时刻表，部分航班因火山爆发而取消，取决于航线和航空公司。」

印尼火山和地质灾害减灾中心表示，火山附近的一座村庄被橘色蕈状火山灰云吞没。

目前尚无灾损或人员伤亡报告。