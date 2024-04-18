印尼鲁仰火山爆发数百人撤离 警戒升至最高级

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（法新社雅加达18日电） 印尼最外围地区的鲁仰火山（Mount Ruang）昨天数度喷发，火山顶向天空喷出逾1.6公里高的柱状浓烟，迫使数以百计民众撤离，当局已将火山喷发警戒级别提升至最高级。

印尼国家火山学机构表示，位于北苏拉威西省（North Sulawesi Province）的鲁仰火山16日晚间9时45分首度喷发，昨天一整天又喷发4次。鲁仰火山为一层状火山，顶峰高度海拔725公尺。

鲁仰火山警戒级别昨晚从3级升至4级，是4级制预警系统中最高级。

印尼国家火山学机构首长古纳万（Hendra Gunawan）透过声明表示：「基于目视和仪器观测结果，显示火山活动增加，鲁仰火山警戒级别从3级升至4级。」

当局昨晚也将火山口周围净空区从方圆4公里扩大到6公里。

印尼国家通讯社安塔拉（Antara）报导，目前并未传出人员死伤，但有800多人从鲁仰岛（Ruang Island）村落撤离至邻近的塔古兰当岛（Tagulandang Island）。鲁仰火山位于北苏拉威西省首府万鸦老（Manado）以北100多公里处。

声明指出，古纳万也警告当地民众「对可能喷出的石块、排出的高温灰云，及火山体崩落海中造成的海啸保持警戒」。