印度「蟑螂人民党」创办人返国 拟发起反教育部长示威

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（法新社新德里5电）印度政治讽刺网路社群「蟑螂人民党」创办人表示，他今天将飞往首都新德里，准备把在社群媒体爆红的反政府运动带上街头。

法新社报导，这项网路运动的发起人是现年30岁、毕业于美国波士顿大学（Boston University）的迪普克（Abhijeet Dipke）。他表示自己正从美国返回印度，并计划向警方申请于6日举办一场针对教育部长的和平示威。

这个名为「蟑螂人民党」（Cockroach Janta Party，CJP）的讽刺团体，名称刻意呼应印度总理莫迪（Narendra Modi）所属的印度人民党（Bharatiya Janata Party，BJP），自上月成立以来已在社群媒体吸引数以百万计粉丝。

「蟑螂人民党」的诞生，是源于印度最高法院大法官康德（Surya Kant）据报在某次庭审时，将批评政府的年轻人称为「蟑螂」与「寄生虫」。康德事后解释，上述言论遭断章取义。

迪普克负笈美国前曾服务于小老百姓党（Aam Aadmi Party, AAP）。他于5月16日创立这个虚构政党的网路帐号。

他准备要求教育部长普拉德汉（Dharmendra Pradhan）辞职，理由是多项重要考试出现异常状况，引发民怨。

印度拉达克（Ladakh）地区知名社运人士王曲克（Sonam Wangchuk）也表示将参与示威活动。