印度加拿大陷外交危机 双边贸易投资恐蒙上阴影

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（法新社孟买16日电） 加拿大指控印度政府是1名加籍锡克教运动人士遭到杀害的幕后主使者，引发两国1年多来外交龃龉。这恐怕使得双边日益紧密的贸易与投资关系蒙上阴影。

印度政府通缉的锡克教分离主义人士尼贾尔（Hardeep Singh Nijjar）去年6月在加拿大温哥华住家附近遭枪击身亡后，加国总理杜鲁道（Justin Trudeau）公开指控新德里涉案，引发印度愤怒反应，去年曾短暂缩限对加拿大人核发签证，并强迫渥太华减派外交官。

尽管此后两国关系已慢慢改善，但本周又急遽恶化。印度政府14日表示接获加拿大政府知会，其驻加高级专员韦玛（Sanjay Kumar Verma）遭列为尼贾尔谋杀案「嫌疑人」；其后双方便相互驱逐最高使节和若干其他外交官。

杜鲁道14日指责印度政府在尼贾尔案的行为「理所不容」，新德里则称渥太华的指控「荒唐可笑」。眼看两国都不准备让步，双方长期外交纷争最终恐冲击彼此经济关系。

印度智库「全球贸易研究倡议」（Global Trade Research Initiative）创办人斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）在1份简报中写道：「随着这起纠纷拖长，（印加）两国将有必要小心管理各自行动，以免产生全面性经济冲击。」

印度与加拿大的贸易虽与一些最大贸易伙伴国相比规模偏小，但稳定成长。根据印度商工部的资料，双边货物贸易额已由2019会计年度的63亿6000万美元增至2023年度的82亿7000万美元，且现行年度再略增至84亿美元，截至目前看似安度两国外交风暴。

加拿大向印度采购最多的是药品、钢铁产品和电机品，印度则仰赖加拿大的肥料。两国外交纷争很可能无助于双方达成自由贸易协议，相关谈判去年在争执爆发前已打住，在政治议题尚未解决前，任何重启谈判的可能性似乎渺茫。

另一方面，印度是目前世界成长最快的主要经济体，而加拿大在印度外来直接投资名单上则排名第17。根据印度外交部今年6月公布的数据，加拿大各退休基金合计在印度投资约550亿美元。

加拿大退休金计画投资局（Canada Pension Plan Investment Board）目前在若干印度企业持有1%多的股份，包括外送平台Zomato和科塔克马辛德拉银行（Kotak Mahindra Bank）。加拿大飞机制造大厂庞巴迪（Bombardier）也在印度有强大业务。

印度对加拿大也有投资。根据产业协会估计，包括资讯科技（IT）大公司塔塔谘询服务（Tata Consultancy Services，TCS）和印福思（Infosys）等几家印度企业在加拿大投资了数以十亿计美元，创造了数千个工作机会。（译者：张正芊/核稿：陈政一）