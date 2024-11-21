印度大亨阿达尼涉巨额行贿和欺诈 遭美检起诉

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（法新社纽约20日电） 美国检方今天表示，印度大亨阿达尼（Gautam Adani）涉嫌向印度政府官员行贿2.65亿美元（约新台币86.3亿元），并对投资者隐瞒行贿行为，在纽约遭到起诉。

阿达尼的商业帝国阿达尼集团（Adani Group）横跨煤炭、机场、水泥和媒体等领域，近年来因被控诈欺和股市崩盘而受到撼动。

阿达尼与印度教民族主义总理莫迪（Narendra Modi）交情甚笃，两人皆来自古茶拉底邦（Gujarat）。阿达尼被控同意向印度官员行贿约2.65亿美元，以获得利润丰厚的太阳能供应合约。

当局表示，这些交易预计将在大约20年内产生超过20亿美元的税后利润。

检察官办公室告诉法新社，阿达尼和另外7名被告皆未遭到拘留，其中包括他的侄子萨加（Sagar Adani）。

检方表示，被控为阿达尼同伙的其中一人仔细追踪行贿款项，用他的手机记录向官员提供的贿款。

美国司法部副助理部长米勒（Lisa Miller）表示：「这份起诉书指控其计划向印度政府官员行贿超过2.5亿美元，并向投资者和银行撒谎以筹集数十亿美元，以及妨碍司法公正。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）