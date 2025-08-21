印度成功试射烈火-5核飞弹 射程涵盖中国全境

afp_tickers

3 分钟

（法新社新德里20日电） 印度今天表示已成功试射一枚中程弹道飞弹，这枚飞弹一旦部署，可挂载射程涵盖中国全境的核弹头。

这枚「烈火-5」（Agni-5）飞弹成功在印度东部奥里萨邦（Odisha）试射，当局表示这枚飞弹「验证了所有作战与技术参数」。

「烈火-5」飞弹是印度自主研发的一系列中短程弹道飞弹之一，旨在强化印度对巴基斯坦与中国的防卫态势。

世界人口最多的前两大国家印度和中国，正为了争夺南亚地区影响力激烈较劲，两国2020年在边境爆发致命冲突后，关系急遽恶化。

印度也是安全联盟「四方安全对话」（Quad）成员国之一，这个联盟被视为抗衡中国的一股势力，其他成员国还包括美国、澳洲及日本。

印度的宿敌巴基斯坦同样拥有核武。今年5月，武装分子在印度管辖的克什米尔（Kashmir）地区发动攻击，造成26人丧生，印度将矛头指向伊斯兰马巴德当局，但巴基斯坦否认涉案。两国当时一度濒临战争。

然而，印度和中国如今都陷入美国总统川普关税战引发的全球贸易和地缘政治动荡情势，已着手开始修补关系。

印度总理莫迪（Narendra Modi）去年10月在俄罗斯举行的峰会上，与中国国家主席习近平进行5年来的首次会晤。

莫迪预计本月稍后将出访中国，出席区域安全联盟「上海合作组织」（Shanghai Cooperation Organisation）峰会，这会是他2018年来首度访问中国。

新德里和华府关系则因川普下达最后通牒，要求印度停止购买俄罗斯石油而陷入紧绷。俄罗斯正对乌克兰发动军事攻势，而石油正是俄方一大关键收入来源。

美国表示，印度若是不更换原油供应者，美方将于8月27日前将目前对印度课徵的25%关税倍增至50%。