印度香港漫画家获颁「安南勇气漫画奖」

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（法新社日内瓦3日电） 5月3日是世界新闻自由日，印度漫画家塔尼佳（Rachita Taneja）与香港漫画家尊子在这一天获颁两年一度的「安南勇气漫画奖」（Kofi Annan Courage in Cartooning Award）。

塔尼佳的网路漫画「公卫画板」（Sanitary Panels）呈现人物线条画，涉及的题材包括骚扰情事、同性恋恐惧症、月经以及威权主义等。在印度执政党印度人民党（BJP）一名学生组织成员对其提诉后，塔尼佳面临入狱威胁。如果印度最高法院认同控诉内容，塔尼佳可能坐牢半年。

尊子则是香港着名政治漫画家，1983年起在「明报」刊载针砭时政的讽刺漫画，但明报去年宣布停刊「尊子漫画」。官员当时批评他的漫画「扭曲」、「有违传媒道德」。中国2020年通过的港区国安法重塑香港的艺术、文化和媒体。

根据无国界记者组织（RSF）2024年「世界新闻自由指数」（World Press Freedom Index），印度在180个国家地区中排名第159，香港则排第135名。

安南勇气漫画奖主办单位今天举办颁奖仪式及新闻漫画展，曾获诺贝尔和平奖的伊朗律师艾巴迪（Shirin Ebadi）在日内瓦湖（Lake Geneva）畔揭幕。

「漫画自由」（Cartooning for Freedom）展览从今天展到6月2日，聚焦在3大主题：女权、当前中东及乌克兰与苏丹的战事，以及人工智慧（AI）。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）在社群平台X上说：「世界新闻自由日是一个捍卫真相、保护勇敢揭露真相的人以及反抗压迫的机会。」

他表示，去年有71名记者遇害、320名记者被监禁，而对记者的打压、定罪和攻击事件却没有相应的惩处。

他说：「这不能成为我们的现状。在这个关键的选举年，我们必须确保各国政府保障追究当权者责任的权利。」