厄瓜多总统车队遭抗议围袭 警方逮捕5人

（法新社基多7日电） 厄瓜多官员今天表示，总统诺波亚车队日前在路上遭不满政府取消柴油补贴的数百抗议民众包围，且总统座车据说遭枪击和丢掷石块，所幸总统安然无恙，警方在现场逮捕5人。

环境部长曼沙诺（Ines Manzano）今天表示，当时约有500名抗议者包围总统车队，持续对总统座车投掷石头，事后还在总统座车发现弹痕。她强调：「感谢上帝，我们的总统勇敢而坚定，照常跑行程。」

总统诺波亚（Daniel Noboa）日前赴卡尼亚省（Canar）出席活动途中，遇到大批抗议者包围。曼沙诺今天提交一份报告，指控此举已构成暗杀未遂。她补充说，总统人身安全无虞，现场有5人遭逮捕。

曼沙诺强调：「朝总统座车开枪、投掷石块、破坏国有财产，这些行为就是犯罪。我们不容许这种事发生。」

不过，厄瓜多全国原住民联盟（CONAIE）指控说，警方和军方针对前来迎接总统的民众施暴，包含年长女性。

该联盟于社群平台X上发布声明指出，「至少有5人遭到无理拘留」。CONAIE自16天前发动罢工，抗议政府取消柴油补贴政策，并筹划示威行动、封锁部分道路。

厄瓜多总统府稍早发布一段车内拍摄影片，画面可见抗议民众在路边投掷石头，总统座车车窗出现裂痕；另一张官方发布的照片也显示，车窗和挡风玻璃破裂。