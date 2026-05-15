参院一致决议：政府关门期间 议员薪水暂时扣住

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（法新社华盛顿14日电） 美国联邦参议员今天一致同意，联邦政府关门期间将暂停支领个人薪资，俟预算通过后再行补发。这项决议或有助于议员在核拨经费时，对政府雇员实际面临的财务困境感同身受。

过去8个月来，美国联邦政府反覆停摆，服务中断、福利延迟发放，华府运作失能引发各界不满。

此案系由路易斯安那州共和党籍参议员甘乃迪（John Kennedy）提出，他与前总统甘乃迪（John F. Kennedy）的政治世家并无任何亲戚关系。参议员最后全数通过，只要至少1个联邦机构或部门资金中断，参院就可暂扣薪资，直至政府停摆结束后再予补发。

这项决议仅适用于参议员，因此不需要众议院或美国总统川普同意。由于宪法对修改国会议员薪资有所限制，此案要等到11月期中选举之后才能正式生效。

美国联邦政府去年底因平价医疗法（Affordable Care Act）补贴问题陷入长达43天的空窗，今年又因移民执法争议，爆发国土安全部史上最长的76天停摆。

每逢政府停摆，数十万联邦雇员被迫停职或无薪上班，国会议员却持续坐领薪水，这种不平等待遇引发两党同声批评。

甘乃迪在表决前说：「我们应羞愧地无地自容，这种情况必须停止。」

「让政府停摆，不应是我们拒绝妥协、解决歧异的预设方式。」

甘乃迪主张，这项措施将促使议员避免让政府轻易断炊。他表示其实想提出更强硬版本，永久剥夺议员在政府停摆期间的薪资，并要求经费中断期间，议员必须待在华府直至核拨过关。

甘乃迪表示，他提出的议案关乎「同在一条船」。既然说要解决钱的问题，就不应该只出一张嘴，而是要拿自己的薪水负责。