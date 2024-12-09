叙利亚武装分子土国撑腰 攻击北部库德族控制区致26人死

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（法新社贝鲁特8日电） 土耳其支持的叙利亚武装分子日前对北部曼比季（Manbij）地区发动攻势，他们拿下库德族控制的飞地，造成至少26名士兵死亡。

今天稍早，「叙利亚民主力量」指挥官阿布迪（Mazloum Abdi）盛赞总统阿塞德（Bashar al-Assad）「独裁政权」垮台为「历史性」一刻。

亲土耳其的叙国武装分子上周夺回库德人控制的泰勒里法特（Tal Rifaat）飞地；伊斯兰主义者领导的反抗军则是几天之前猛攻政府控制的几个区域，拿下数座关键城市，今天终于攻进首都大马士革（Damascus）。

战事监控团体叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，亲土耳其派系先与「曼比季军事委员会」（Manbij Military Council）发生暴力冲突，接着拿下阿勒坡（Aleppo）东部乡间曼比季市的大片地区。

曼比季军事委员会隶属于库德族领导的「叙利亚民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）。库德族政府控制叙国东北大片土地，叙利亚民主力量实际上等于是他们的军队。

在叙国境内有消息来源网络的叙利亚人权了望台组织表示，暴力冲突导致9名亲土耳其武装分子和至少17名曼比季军事委员会战斗人员丧生。

依赖美国撑腰的叙利亚民主力量，同样表示曼比季和巴布（Al-Bab）的军事委员会正在打击土耳其支持的武装分子，双方有着「激烈冲突」。

土耳其力挺的几个派系在社群平台Telegram发布声明表示，他们「经过激烈的战斗，已控制了阿勒坡东部乡间的曼比季」。

他们上传了战斗人员宣布拿下曼比季控制权的影片，且据说影片是在当地拍摄。