叙利亚沙姆解放组织闪电攻占阿勒坡

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（法新社巴黎2日电） 叙利亚武装叛乱团体「沙姆解放组织」上周末发动奇袭，占领叙国第2大城阿勒坡。专家分析，这个伊斯兰主义运动组织早已不像传统的圣战团体。

专家指出，沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）近年来一直设法改变形象，包括切断与盖达组织（Al-Qaeda）的联系，不过西方政府一直难以相信该组织已彻底放弃其圣战主义作风。

HTS的前身是盖达在叙国的分支「努斯拉阵线」（Jabhat al-Nusra）。该组织于2016年7月宣布脱离盖达自立门户，并与全球恐怖网络划清界线，以免成为外国联军攻击目标。根据总部位于布鲁塞尔的智库「国际危机组织」（International Crisis Group），努斯拉阵线后来与其他武装团体整并，隔年成立「沙姆解放组织」。

尽管HTS对外宣告已与盖达断绝关系，仍遭美国和欧洲联盟（EU）列入恐怖组织黑名单。

自2019年以来，HTS一直掌控叙国西北部伊德利布省（Idlib）的广大地区，并在当地成立所谓「救世政府」（salvation government），负责管理该省的经济与司法体制。

叙国内战于2011年爆发；政府军则自2016年底以来控制第2大城阿勒坡（Aleppo）。

总部位于纽约的安全研究智库「苏凡中心」（Soufan Center）指出，「分布叙利亚西北部地区的反抗组织已开始建立并在原始治理结构上增设制度，这显示他们有治理和持续控制当地的野心」。

「部分相关工作已在当地推行多年，他们还采取复杂措施，以在掌控地区实施粮食开支补贴，并设法让金融和能源部门变得更加稳定。」

「国际危机组织」圣战主义专家德瑞冯（Jerome Drevon）表示，HTS还协调美国援助机构，协助运送人道援助物资，以对掌控区域内数以百万计身陷困境的民众提供「基本服务」。

德瑞冯告诉法新社，尽管有人认为HTS专制独裁，「该组织采取具同质性的治理手段，这与叙利亚其他地区形成鲜明对比」。

去年曾与HTS首领乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）会面的法国记者纳斯尔（Wassim Nasr）表示，乔拉尼和HTS志已不在任何类型的国际圣战，这一点毫无疑问。

他告诉美国西点军校（US Military Academy at West Point）「打击恐怖主义中心」（Combating Terrorism Center）的刊物，「女性可以上学，妇女可以开车，街上还能看到有人在抽菸。当然，他们与拥护民主价值的开明自由社会还差得很远，但这确实是个改变。」

尽管如此，多位专家仍示警，虽然改了名称，但HTS并未从根本上与自己的过去一刀两断。

华府智库「新线战略和政策研究所」（New Lines Institute for Strategy and Policy）专家帕拉修斯（Tammy Lynn Palacios）表示，在忠诚度和结盟问题上，HTS的机会主义倾向日益明显。

她说，「不论HTS如何努力与盖达划清界线，两个组织的关系都很难完全断绝。因此，唯有公开正式切割盖达，才能真正减少叙国西北部面临的圣战极端主义威胁。」。