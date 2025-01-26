只有男女 川普停发性别中立「X」选项护照

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（法新社华盛顿25日电） 川普总统下令限制政府对跨性别身分的承认后，美国国务院表示已停止签发包含性别中立「X」选项的护照。

性别中立「X」选项的护照，此措施始于美国前总统拜登任内，不过川普上台后发布的行政命令，导致数目不明的人等待进一步指引，关于他们正在申请或持有此类护照的处理情况。

川普20日上任不久后就签署行政命令，要求联邦机构只能提供男或女的性别选择，这是他迅速推翻前任政策的一连串措施之一。

美国国务院发言人昨晚表示：「根据此项命令，国务院签发的美国护照将反映行政命令所定义的个人生理性别。」

发言人表示，国务院「不再签发包含X选项的美国护照」，并且「暂停处理所有寻求不同于行政命令所定义的性别标记申请」。

发言人补充说：「有关先前签发的X性别标记护照指导原则即将公布。」更新资讯将发布于国务院的旅游网站。

自1名来自科罗拉多州的双性人发起漫长法律诉讼后，国务院2021年10月签发了第一本带有X性别标记的护照，并于2022年初开始以常规办理X护照。

国务院尚未公布申请或获得X护照的人数，但加州大学洛杉矶分校法学院威廉斯研究所（UCLA Williams Institute）估计，每年将有超过1万6000人申请X护照。

川普在竞选时痛批跨性别政策，特别是与女子体育和儿童医疗保健相关的议题，并以此作为攻击多元、公平及包容（DEI）政策的一部分。

他在20日上台后，立即下令停止联邦多元、公平及包容计画，终止反歧视政策，同时不承认跨性别身分，此举引起人权组织愤怒并造成法律巨大的不确定性。

川普的这些措施几乎肯定会面临法律挑战。

美国有些州允许发放带有不分性别X选项的驾照，澳洲、加拿大和德国等几个国家也有类似做法。