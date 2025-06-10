台湾国会修法 志愿役明年起加给增加

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（法新社台北10日电） 台湾的立法院今天修法，未来志愿投入军旅者每月发给新台币3万元，明定明年1月1日施行。

立法院会今天三读修正通过国民党立法院党团所提案的军人待遇条例部分条文。

国民党团提案指出，鉴于国军在面对新型态作战需求，应增加加给种类及额度，以反应部队勤务与演训频度遽增，借大幅度提升加给同时增设调整机制，以提升招募诱因及留住优秀人才。

考量国军面临人力短缺，三读条文新增志愿役加给，对志愿投入军旅者每月新台币3万元加给，并明定自明年1月1日施行。另针对台海局势紧张，战斗部队及战斗支援部队工作负担加重，也新增战斗部队加给，提升官兵进入战斗部队的诱因。

三读条文也将现行地域加给公平化，取消现行以役别和阶级为标准的限制，强调地域加给应依服役地区的偏远程度与不便性来区分。并将超时加给法制化，各部队未能按时休完各类休假，未来都可转换为补偿金。

另外，三读条文也加入加给调整机制，相关加给发放数额，由中央主计机关发布的消费者物价指数累计成长率达3%时，应予以适度调整，保障军人实质收入不受通货膨胀影响。

行政院长卓荣泰在法案通过前表示，如果加薪条例又通过，显然违背预算法规定与宪法精神，希望立法院不要重蹈覆辙，否则行政院绝对依照宪政精神，提出救济。