台湾接收首批美制M1A2战车

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（法新社台北16日电） 台湾对美国采购的首批38辆M1A2T战车，国防部表示已在昨天完成接收，这批战车主要在增强台湾军事能力以面对中国潜在攻击。

华盛顿长期以来一直是台湾最重要盟友与最大武器供应来源，中国对此不满，它向来声称台湾是其领土一部分。

国防部表示，M1A2战车是2019年订购的第一批108辆战车之一，昨天晚间抵达台湾，已全数转运至新竹的一个陆军训练基地。

M1战车是世界最重型战车之一，也是美军主力。媒体报导，M1A2是30年来第一批交付台湾的新型战车。

台湾目前战车部队由约1000辆台制的CM11（勇虎）与美制M60A3战车组成，技术日益落后。

台湾先前为108辆M1战车拨款超过12亿美元。

台湾持续面临中国入侵威胁，中国拒绝排除使用武力控制这个自治岛屿。

虽然台湾拥有本土国防工业并持续升级设备，但台湾强烈依赖美国军售来增强其安全能力。

台湾是于2019年提出最先进的M1A2战车需求。

尽管美国供应台湾防卫性武器已明文入法，但由于Covid-19（2019冠状病毒疾病）造成全球供应链中断，以及美国提供乌克兰与以色列武器造成积压，对台湾的武器交付速度也随之放缓。