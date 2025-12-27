叶门局势再度升级 分离派控沙乌地空袭阵地

afp_tickers

3 分钟

（法新社叶门穆卡拉26日电） 叶门分离主义分子表示，尽管沙乌地阿拉伯今天袭击他们的阵地，他们不会因此退缩。这是自分离势力上月夺取大片土地以来，叶门局势升级的最新发展。

在阿拉伯联合大公国支持下，寻求恢复南叶门昔日独立地位的分离主义分子，最近几周在领土上取得进展，而作为叶门政府主要支持者的区域强权沙乌地阿拉伯，已向分离主义分子发出警告要求撤退。

华府将沙乌地阿拉伯与阿拉伯联合大公国视为盟国，今天呼吁各方保持克制。

哈达拉穆特省（Hadramawt）遭遇空袭后，目前尚无人员伤亡的消息传出。在空袭发生之际，这场持续超过10年的冲突剧烈升级，让叶门陷入人道灾难。

分离派「南方过渡委员会」（Southern Transitional Council, STC）表示，空袭「无助于任何理解，也无法阻止南方人民持续往恢复全部权利的方向迈进」。

空袭发生后，叶门政府敦促沙乌地为首的联军支持在哈达拉穆特省的部队，因分离主义分子已夺取这个叶门最大省分的大部分地区。

叶门新闻通讯社萨巴新闻社（Saba）报导，叶门政府要求联军「采取一切必要的军事措施，保护哈达拉穆特省无辜的叶门平民，并支持武装部队」以缓和局势。

一名在利雅德的叶门政府官员告诉法新社，如果谈判破局，沙乌地可能考虑对分离主义分子采取军事行动。

分离主义分子最近的推进，已为区域强权沙乌地与阿联之间的关系带来更大压力；两国分别支持叶门获国际承认政府内的对立派别。

叶门政府由多个团体组成，其中包括分离主义分子，团结的基础在于共同反对伊朗支持的青年运动（Houthis）。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）避免在沙乌地与阿联之间选边站。

卢比欧在声明中说：「我们敦促各方保持克制，持续进行外交努力，以达成持久的解决方案。」他并补充说，华府「感谢沙乌地与阿联在外交上的领导角色」。