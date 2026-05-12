和平提案遭川普拒绝 伊朗：不接受就会面临失败

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（法新社德黑兰12日电） 在美国总统川普示警中东停火濒临瓦解后，伊朗首席谈判代表卡利巴夫今天表示，美国必须接受伊朗提出的最新和平方案，否则将面临失败。

卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社群平台X发文写道：「除了接受14点提案中阐明的伊朗人民权利，别无他法。任何其他方法都会没结果，只会一而再，再而三失败。」

「他们拖愈久，美国纳税人付出的代价就愈高。」

伊朗在美方提出初步计画后送出自身方案，细节未全盘公开。媒体报导，美方计画包含一页备忘录，内容旨在终结战斗，并针对伊朗核计画建立谈判架构。

伊朗外交部表示，伊朗的回应包括要求在所有战线结束战争（包括黎巴嫩）、解除美国海军对伊朗港口的封锁，并解冻因长期制裁而冻结在海外的伊朗资产。

不过，川普（Donald Trump）称「完全无法接受」伊朗的回应，美国将在对伊朗的战斗中取得完胜，还说目前已维持一个多月的停火岌岌可危。

双方言语交锋升温，使伊朗民众对未来数个月的情势感到焦虑不安。

伊朗首都德黑兰的43岁画家玛丽安（Maryam）接受人在巴黎的记者访问时说：「我们只能拚命抓住任何能帮助我们生存下去的东西。未来那么不可预测，我们只能过一天算一天。」

「我们努力寻找继续前进的方法。现在，保持希望非常困难。」