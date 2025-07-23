咬断性侵犯舌头遭判刑 南韩妇人多年前旧案获法院重审

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（法新社首尔23日电） 南韩法院今天重启一件尘封已久的案件，该案发生于61年前，一名女性因捍卫自己免受性暴力反遭定罪。受到近年来MeToo运动的启发，她决定申请重新审判。

1964年，19岁的崔末子（Choi Mal-ja）在南韩南部的金海市遭一名21岁男子袭击。

根据法院纪录，当时男子将她压制在地，强行将舌头伸入她的口中。崔末子为设法挣脱，咬断这名男子约1.5公分的舌头。

这起案件成为南韩最具争议的性暴力判决之一，该名加害人仅因非法入侵及恐吓罪，遭判处6个月徒刑，缓刑2年，却未因强暴未遂被判刑。

然而，崔末子却因被认定构成重伤害罪，遭判处10个月徒刑，缓刑2年。

法院在当时表示，她的反击行为「已超出法律所允许的正当防卫合理范围」。

2017年，MeToo运动于全球掀起浪潮，让崔末子的案件在几十年后重新受到关注，也启发她为自己当年的遭遇寻求正义。

在南韩，大规模的女性权利抗议运动促成多项制度改革，包括保障堕胎权，以及对偷拍犯罪加重罚责。

崔末子2020年申请再审，但最初遭到下级法院驳回。经过多年的努力与上诉程序，南韩最高法院终于在2024年裁定案件得以重审。

崔末子今天在釜山地方法院进行重审前向记者表示，「61年来，国家让我像一个罪犯般活着」。

她说，希望未来的世代能够「生活在一个没有性暴力的世界，享有人权和幸福生活」。