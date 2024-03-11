哈玛斯领袖哈尼雅：谈判斋戒月停火态度仍开放

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（法新社加萨走廊10日电） 巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈玛斯领袖哈尼雅今天表示，针对与以色列进行谈判一事，哈玛斯仍抱持开放态度。居间斡旋各国截至目前无法促成加萨走廊于伊斯兰教斋戒月期间休兵。

就在数个伊斯兰国家宣布将于明天进入斋戒月之际，哈玛斯（Hamas）领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在电视播出的演说中说：「我把话说清楚，对于没能达成协议这件事有责任的是占领者（以色列）…不过我要说，我们对于继续谈判态度开放。」

调停人士力促于斋戒月开始之前以、哈双方再度进行停战。

流亡卡达的哈尼雅今天同时表示，以色列不愿意满足哈玛斯所提条件，让以色列人质交换巴勒斯坦囚犯。

他重申哈玛斯希望持久停火、流离失所加萨人重返家园，以及加速更多人道救援物资进入饥荒迫在眉睫的加萨走廊。

以色列已经拒绝完全撤军，总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言，即使达成停火协议，为了消灭哈玛斯，仍会继续展开军事行动。

以色列昨天声明指控哈玛斯「固守立场，彷佛对达成协议毫无兴趣、力图于斋戒月期间加剧当地局势一般」。

哈尼雅表示，他已于发表这场演说之前数个小时与调停人士接洽，却徒劳无功。

他说，「如果我们从调解的兄弟们那边得到占领者承诺撤军、停止侵略并且让流离失所者回家的明确立场，那么我们就会准备好」达成协议。

哈玛斯去年10月7日突袭以色列南部而开启这场战斗。法新社根据以色列官方统计，那场突袭造成约1160人死亡，主要是平民。有大约250位人质遭到哈玛斯挟持，其中数十人于去年11月为期一周停火期间获释。以色列认为仍遭扣留的人质当中有99人还活着、31人已经罹难。

据哈玛斯治下的加萨卫生部指出，以色列在加萨走廊的报复性攻势已造成至少3万1000人死亡，大多是妇女和儿童。