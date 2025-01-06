哈玛斯：准备释放34名以色列人质

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（法新社加萨走廊5日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯高层今天告诉法新社，已经准备好释放34名以色列人质，作为潜在换囚协议「第一阶段」其中一环。

报导指出，该名高层表示：「哈玛斯（Hamas）已经同意释放以色列所提名单上的34名以色列犯人，这是换囚协议中第一阶段其中一部分。」

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室指出，哈玛斯尚未提出根据潜在协议而得以获释的人质名单。

要求不具名的该名哈玛斯高层表示，初始换囚行动中的这34名人质包括仍被关押在加萨走廊（Gaza Strip）的所有妇女、孩童、年长者，以及生病的俘虏。

不过该名高层同时指出，哈玛斯需要时间确认他们是否依然活着。

这名哈玛斯高层说：「哈玛斯同意释放34名囚犯，不管他们是生是死。不过，本组织需要一周的平静期，好跟俘虏他们的人沟通，以确认哪些人依然活着，哪些人已经死亡。」

哈玛斯2023年10月7日突袭以色列而引爆这场战争，期间有251名人质遭到挟持。仍被关押在加萨的96人中有34人被以色列军方认定已经死亡。

卡达、埃及和美国数月以来一直在试图达成结束这场战争的协议，并于美国总统当选人川普就职前数日展开最新一波努力。

与此同时，根据救援人员表示，以色列今天继续炮击加萨走廊，至少又造成23人丧生。

迄今长达近15个月战争期间，双方仅于2023年11月间有过为期一周停火，当时有80名以色列人质、240名巴勒斯坦犯人获释。