哥伦比亚军方：空袭贩毒游击队 击毙19人

（法新社波哥大11日电） 哥伦比亚军方高层今天透露，针对一个贩毒游击队展开致命攻势，并表示在哥伦比亚亚马逊地区进行的空袭击毙19名武装分子。

这次空袭针对已脱离哥伦比亚革命军（FARC）的异议分裂组织，发生在哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）因被控不愿打击武装古柯硷贩运集团，而面临选前批评与美国制裁之际。

哥伦比亚武装部队总司令库比德斯（Francisco Cubides）表示，这次空袭发生在「11月10日黎明」，造成「19名恐怖分子死亡」，另有一人被俘，并缴获军事装备。

他表示，这次空袭是对叛军「迫在眉睫」的军事目标攻击所作出的回应。

裴卓表示，在和平谈判破局后，他下令对由该国头号通缉犯、绰号摩迪斯科（Ivan Mordisco）的武装分子所领导的组织进行「轰炸和军事剿灭」。

摩迪斯科领导中央参谋本部（Central General Staff），这是拒绝与哥伦比亚政府签署2016年和平协议的一个派系。

根据专家，自哥伦比亚革命军解除武装以来，中央参谋本部势力逐渐壮大，并透过贩毒、勒索及非法采矿在偏远地区扩张影响力。

美国10月对哥伦比亚左派总统及其妻子、儿子和一名高级幕僚实施史无前例的制裁，指控他们助长毒品集团活动。