哥伦比亚军机坠毁69死 总统怒轰美赠「破铜烂铁」害命

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（法新社波哥大24日电） 根据今天的最新统计，哥伦比亚近年来最严重的空难之一，死亡人数已升至至少69人；与此同时，哥伦比亚政府将矛头指向美国，指控该事故飞机实为美方捐赠的「破铜烂铁」。

这架1983年制造的C-130式力士型运输机（C-130 Hercules），昨天在哥国南部靠近厄瓜多与秘鲁边境的莱吉萨莫港（Puerto Leguizamo）起飞后坠毁，坠落地点距离起飞跑道约1公里 根据最新消息，这架飞机载有126人及弹药，此数据较先前的通报人数有所调降。 这起事故仍在调查中，共造成57名士兵受伤；此外，赶往现场试图救援幸存者的居民，也因残骸中爆炸的弹药而受伤。 左翼总统裴卓（Gustavo Petro）将责任归咎于前任总统杜克（Ivan Duque），指对方接受美国提供的这架「破铜烂铁」。 他在社群平台X上写道：「极其昂贵的礼物。光是维护费就比买新机还高。但那些逝去的生命，又该如何赔偿？我不禁要问：为什么当初要买一架已服役43年的飞机？」并补充说，他早在1年前就已要求汰换这架力士型运输机。 哥伦比亚国防部排除在该地区活动的游击队发动攻击的可能性；该地区也是古柯硷原料古柯（Coca）的种植区。