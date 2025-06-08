哥伦比亚右翼总统候选人头部中弹 枪手落网

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（法新社波哥大7日电） 哥伦比亚右翼反对派参议员、有意角逐2026年总统大选的乌力贝今天在首都波哥大一场竞选活动中遭枪击，医疗人员指出，他身中3枪，其中2枪击中头部。枪手据悉已经落网。

替他治疗的医疗人员表示，乌力贝（Miguel Uribe）头部中2枪，膝盖1枪。

媒体报导，犯嫌是一名青少年，目前已被逮捕。

根据一段在社群媒体上流传的影片，现年39岁的乌力贝正在向群众发表演说时，现场突然传出枪声。

其他影像画面则显示，乌力贝倒在一辆白色汽车的引擎盖上，浑身是血，一群人试图扶起他。

哥国总统府在声明中指出：「这起暴力事件不仅是对他个人的攻击，也是对民主、思想自由，以及哥伦比亚正当政治活动的攻击。」

波哥大市长盖伦（Carlos Galan）在社群平台X上表示，乌力贝「正在接受紧急治疗」，还说「枪手已被逮捕」。

国防部长桑杰士（Pedro Sanchez）也在X上说，当局悬赏约70万美元（约新台币2097万元），徵求有助于抓捕幕后主使者的线索。

桑杰士表示，军方与警方高层正在召开会议，「拟定应对当前局势的策略」。（译者：刘文瑜/核稿：刘文瑜/核稿：陈昱婷）