哥斯大黎加宣布与古巴断交 关闭驻哈瓦那使馆

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（中央圣约瑟18日电） 哥斯大黎加总统查维斯（Rodrigo Chaves）今天表示，他不承认古巴政府的合法性，已下令关闭驻哈瓦那大使馆；古巴则将此举归咎于美国施压。

哥斯大黎加宣布关闭驻古巴哈瓦那（Havana）大使馆，并要求古巴外交人员从哥斯大黎加首都圣约瑟（San Jose）撤出。

近日来美国总统川普（Donald Trump）直白表示，期待自己能「有荣幸以某种形式拿下古巴」。

查维斯在美方捐赠的毒品扫描站启用仪式上表示：「由于古巴共产政权对当地人民不仁对待、压迫以及糟糕的生活环境，哥斯大黎加不承认其合法性。」查维斯发表此言时，有美国大使在场。

他又说：「我们必须清除西半球的共产主义势力。」

哥国外交部长安德雷（Arnoldo Andre）表示，古巴仅可在哥斯大黎加维持领事服务。

古巴外交部指出，昨天获悉哥方要求古巴外交人员撤离，自4月1日起仅保留领事馆人员。而哥国方面并未给出任何理由。

古巴外交部声明说：「哥斯大黎加政府向来配合美国对抗古巴的政策，如今再次响应美国政府孤立古巴的新一轮攻势。」

川普政府最近对古巴实施石油禁运，造成古巴大规模停电，让家庭、医院及企业的供电受影响。（编译：纪锦玲）