四川霸凌案争议 引发中国罕见示威抗议

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（法新社北京5日电） 社群媒体上的影片显示，中国西南部城市江油市爆发一场大规模示威活动，起因是3名青少年殴打1个女孩，此事引发公众的愤怒。

四川省江油市未成年少女遭霸凌案，一度引发大规模抗议及警民冲突。起因是江油市公安局4日发布的警情通报，声称受害少女赖女只受轻伤，霸凌的3人仅送专门学校矫治或批评教育，但当地民众认为警方处理过轻，因此聚集在江油市政府外抗议，进而引发警民对峙及冲突。

当地官媒今天报导，霸凌者和家人已向受害者道歉。在此之前，江油市公安局的电话一度被打爆，更有人讥称此事为「江油照相馆」，表达对当地警方粗暴执法的不满。

报导还称，江油警方7月22日接获报警，但到8月4日才处置涉事人员，是因为警方「传唤所有参案和在场人员调查取证，并委托伤情鉴定」，待法医8月3日鉴定受害者为轻微伤，警方即对违法人员作处置。

全案引起中国民众最大质疑的，是霸凌被害人的同龄少女自称「进去派出所10多次，不到20分钟就出来了」一语。报导则称，办案人员指此语是「夸张说辞」，是因为害怕受害者报警而吓唬对方；至于外界质疑处罚过轻，绵阳市律师协会一名律师说，江油公安是在「最重的处罚幅度内予以处罚」。