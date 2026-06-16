因应中国军力扩张 美军将在澳洲建立常设武器库

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（法新社雪梨16日电） 根据招标文件及官员向法新社证实，美国军方正计划在大多数中国飞弹射程之外的澳洲东南海岸为美国陆战队建置常设战备武器储备。

分析人士指出，美国很希望利用澳洲位处南太平洋的战略位置，因应中国军力快速扩张。这将是美军陆战队在澳洲首度拥有这类储备。

美军陆战队于冷战期间就开始对全球进行军用物资预置，包括设在船舰上的浮动储藏库及在挪威洞窟中存放维持数千名官兵所需的武器、弹药和车辆。

亚太地区第一处陆上储备预计今年在邻近南海潜在冲突热点的菲律宾启用。

美国海军本月发布的文件显示，正积极规划在澳洲设置更大规模储备，已经编列3000万美元预算，将在东南部维多利亚州（Victoria）建造仓库和办公室，以供「关键前沿补给」之用。

文件显示，预计2028年前满装的相关储备将先存放墨尔本（Melbourne），之后再迁移到预计明年在维多利亚州乡间班迪亚纳（Bandiana）一个军事基地新建的美方仓储设施。

澳洲和美国拥有安全同盟关系，对澳洲国防基地进行轮调部署的美军种类日益增加，澳洲不允许外国在境内设置军事基地的议题因而分外敏感。

文件显示，美国海军正接洽一个全球国防承包商雇用约110名工程师、技工、材料和安全专家，负责管理该澳洲武器储备，其中包括「多人操作武器」（crew-served weapons）。

美国太平洋陆战队发言人告诉法新社：「陆战队在澳洲的活动透过维持可对印太地区作战与演习随时发放装备和物资，支持全球整合后勤保障。」

合约安排与设施运作将与澳洲国防部密切协调。

发言人说：「这些活动能提升反应能力，强化与盟邦及伙伴的作业互通性，并且支援印太地区各项任务。」