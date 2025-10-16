因应川普扫荡移民 加州洛杉矶郡进入紧急状态

（法新社洛杉矶15日电） 美国总统川普实施强硬移民政策，针对移民发动大规模突袭。加州洛杉矶郡以突袭带来恐惧痛苦与混乱为由，宣布全郡进入紧急状态。

紧急状态通常是在天灾时宣告，目的是为释出更多资源用于协助受影响民众。洛杉矶郡是美国最多元族群聚居地之一，拥有大量无证移民。

声援这项决定的支持者表示，这些由蒙面执法人员执行的移民突袭范围极广，而且目标并不精准，往往锁定讲西班牙语或疑似拉丁裔人士。

支持者指出，突袭带来的恐惧导致许多身为家庭经济来源的工作者不敢出门，让移民社区陷入极大困难。根据近期一项调查，移民每周平均收入较先前下滑6成以上。

洛杉矶郡政委员会昨天以4票对1票通过进入紧急状态，政委哈恩（Janice Hahn）是投下同意票的人之一。她表示这是对「突袭带来的恐惧、痛苦与混乱」所作的必要回应。

哈恩说：「我们有许多家庭，只因父母在工作岗位被带走而陷入贫困。我希望移民社区知道，我们在这场危机与你们同在，我们看见你们、了解你们所经历的一切。」

移民暨海关执法局（ICE）配枪探员与国土安全部人员，数月前在洛杉矶展开多项突袭行动，当地因此爆发激烈抗议。经过长达数周混乱抗议后，川普决定派遣国民兵进驻这个全美第2大城，外界批评此举过于强硬恐激化对立。

这波突袭行动已延伸至其他民主党执政城市，包括芝加哥和俄勒冈州波特兰，联邦政府在这些地点同样尝试动员国民兵。

洛杉矶郡政委员会昨天的决议也为日后颁布暂缓驱离措施与租屋保障铺路，协助那些因移民扫荡而无法缴纳房租的居民。

洛杉矶郡长巴格（Kathryn Barger）表示她投下反对票，是因担心这项宣告只会引发来自联邦政府昂贵的司法挑战。

巴格在投票后表示：「我们需要的是实质解决方案，而非象徵性举动。」