因应海平面上升 诺鲁拟售「黄金护照」筹迁村资金

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（法新社雪梨26日电） 太平洋岛国诺鲁面对气候变迁的财务枯竭，将展开一项颇受争议的「黄金护照」计画，总统阿丁安（David Adeang）表示，诺鲁将出售公民身分来筹措居民迁村费用，以因应海平面上升。

地势低洼的诺鲁拥有约1万3000名居民，由于海平面上升，开始侵蚀肥沃的沿海地区，诺鲁打算让居民向内陆移动。

尽管外界担心这项出售护照计画易遭犯罪分子利用，但诺鲁仍准备采取行动，以每本10万5000美元（约新台币344亿元）价格向外国人出售护照。

诺鲁位于人烟稀少的南太平洋海域，岛上地形主要由磷酸盐岩构成，总面积仅21平方公里，是世界上最小的国家之一。

岛上异常纯净的磷酸盐矿床，是制作肥料的关键成分，一度让诺鲁成为世界上人均所得最富有的国家之一。但磷酸盐矿早已枯竭，如今研究人员估计，诺鲁80%的土地已因过度开采变得不适合居住。

此外，诺鲁所剩不多的土地又受到不断上升的潮水威胁。科学家的测量发现，诺鲁周围海平面上升速度是全球平均值的1.5倍。

诺鲁新推出的「经济与气候韧性公民计画」（Economic and Climate Resilience Citizenship Program）负责人克拉克（Edward Clark）表示，诺鲁既有筹措气候资金的努力，仍不足以因应这项挑战。

克拉克说，政府希望「黄金护照」（golden passport）计画第一年能带来570万美元收入，约等同66份成功申请案件。

当局希望未来收入能逐渐增加到4300万美元，约等于500份成功申请案件，占政府总收入近2成。

诺鲁官员认为未来9成人口都必须迁至更高处，估计第一阶段大规模迁移要耗资逾6000万美元，为筹措这笔资金，政府将希望寄托于这项计画上。