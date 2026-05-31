国庆演唱会遭艺人杯葛 川普呛声：自办集会人气将「超越猫王」

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（法新社华盛顿30日电） 多名艺人宣布退出美国建国250周年庆祝演唱会后，总统川普今天表示，他考虑改在华府举行集会，还说自己吸引的人潮将会超越全盛时期的「猫王」艾维斯普里斯莱。

法新社报导，原定在7月4日国庆假期前后登场的一系列演唱会，在卡司宣布后不久就有数组艺人退出。其中部分艺人表示，活动已被过度政治化。

演唱会原定6月25日在华府国家广场（National Mall）揭幕，活动由川普支持的公私合营机构「自由250」（Freedom 250）主办，作为大型展览的一部分。

川普在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文称：「我知道艺人们开始『怯场』了。」此前1天，第4、第5组表演者宣布退出，而原本公布的艺人总数为9组。

他在文中写道：「所以我正考虑找来全世界头号吸睛人物，他比全盛时期的猫王（Elvis Presley）更能吸引观众…还有一些人称他为史上最伟大总统（the GOAT），那就是唐纳．川普（Donald Trump），来取代这些坐领高薪的三流『艺人』。」

川普表示，他已指示幕僚评估周三在国家广场举办「美国回来了」（AMERICA IS BACK）集会的可行性。届时他将发表演说，「就像我就任总统以来一直所做的那样，激励国家勇往直前」。

川普并未说明活动将在哪个周三举行，目前也不清楚这场集会将取代哪些活动。

包括乡村歌手玛汀娜麦布莱德（Martina McBride）和1980、1990年代摇滚乐团「毒药」（Poison）主唱布雷特麦可斯（Bret Michaels）等多名艺人皆已宣布退出白宫支持的系列演唱会。

布雷特麦可斯在脸书发文称，原本这是国家庆典，但如今「已变成比我当初同意参加时更具分裂性」的活动。

川普一直试图在这场庆祝活动中展现个人风格，其中最受瞩目的安排之一就是在6月14日，也就是他的80岁大寿当天，在白宫草坪搭建特别场馆，举办1场激烈的综合格斗（MMA）比赛。