国际上恶名昭彰国内高人气 杜特蒂争议不断

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（法新社马尼拉11日电） 菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）在国内享有高人气，但在国际上却因血腥扫毒行动而恶名昭彰，导致他今天因被控违反人道罪而遭逮捕。

杜特蒂是言辞强硬的民粹主义者，他任内的扫毒行动导致数以千计涉嫌贩毒者和瘾君子死亡。

尽管杜特蒂坚称他对任何非法死亡事件不负有责任，警方估计在他的扫毒行动中约有6000人丧命。但人权组织认为还有数千起命案原因不明，其中大多是穷人，国际刑事法院（ICC）检方估计死亡人数为1万2000到3万人。

尽管他在国外招致谴责，仍有数千万名菲律宾人支持他迅速伸张正义的方式，无视他曾在杂乱无章的演说中拿性侵开玩笑、关押批评人士，并且未能根除根深蒂固的腐败。

这种信任感因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而受损，菲律宾因疫情陷入数十年来最严重的经济危机，在疫苗接种进度缓慢的情况下，菲律宾有数以千计人死亡，数百万人失业。

杜特蒂2021年困境加剧，当时国际刑事法院首席检察官寻求对他在扫毒行动中犯下的违反人道罪展开调查。

现年79岁的杜特蒂曾多次表示，官方并未发起非法杀害吸毒者和毒贩的行动，但他的演说中却包含煽动暴力的内容，并告诉警方如果认为他们的生命受到威胁，可迳行击毙毒品犯罪嫌犯。

杜特蒂竞选总统时曾说：「我当上总统时，我会下令警察和军队找到这些人并且毙了他们。」他在2016年6月宣誓就职后不久还在马尼拉的贫民区对居民说：「如果你们知道有任何瘾君子，就亲自杀了他们，因为让他们的父母这么做太痛苦了。」

他特立独行、直言不讳的形象，在一个腐败失能和官僚主义影响人民各个层面生活的国家中具有吸引力。

杜特蒂的6年任期在2022年结束，尽管无法再次竞选总统，他仍是政坛重要人物。

他一直寻求于5月期中选举在他的南部大本营纳卯（Davao）回锅担任市长。

然而他与马可仕（Marcos）家族联盟早已瓦解，与现任总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）不和。他的女儿萨拉．杜特蒂（Sara Duterte）现任副总统，也正在参议院面临弹劾审判。

曾任律师和检察官的杜特蒂1945年出生于政治家庭，在1972年菲律宾陷入独裁统治前，他的父亲曾担任3年的阁员。

杜特蒂长期担任纳卯市长期间，被控与所谓的暗杀小组有关连，人权团体称他们在当地杀害上千人，杜特蒂曾接受也曾否认这类指控。

他担任总统时，菲律宾也从亲美转向亲中。他2018年4月曾说：「我就爱（中国国家主席）习近平…他懂我的问题且愿意协助，因此我想对中国说声谢谢。」

他放弃与北京就南海问题竞争，转而选择拉拢中国企业，声称这段友好关系有助取得数以百万剂中国制造的COVID-19疫苗，但供应仍远远不足。这个超级邻国承诺的数以十亿计美元贸易和投资也未能兑现。

小马可仕已将杜特蒂亲中及他血腥扫毒战作为5月期中选举前的宣传核心。

杜特蒂从香港短暂停留后返回马尼拉国际机场时遭到逮捕。他先前曾表示，他已准备好入狱，但绝不会让自己屈服于国际刑事法院的权力。