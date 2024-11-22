国际原能总署通过决议谴责伊朗 德黑兰斥政治动机

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（法新社维也纳21日电） 外交官向法新社表示，国际原子能总署（IAEA）理事会经过数小时的激烈讨论后，通过谴责伊朗不配合原能总署的决议案。德黑兰当局声称此举出于「政治动机」。

继6月提出类似动议后，英国、法国、德国与美国在国际原能总署35国组成的理事会上提出谴责动议，是在伊朗发展核子计画导致情势紧张时提出。批评人士担忧德黑兰正在试图研发核子武器，但这项指控始终遭到伊朗否认。

两名外交官告诉法新社，这项决议案有19个国家投下赞成票，另有12国弃权，中国、俄罗斯与布吉纳法索投下反对票，委内瑞拉没有参与表决。

在表决前，美国与其欧洲盟友同声谴责伊朗，试图争取其他理事国对他们所提决议案的支持。

华府在对国际原能总署理事会发出的国家声明中说，德黑兰的核子活动「极度令人不安」。

伦敦、巴黎与柏林在联合声明中强调，伊朗现在拥有足够的高浓缩铀，可用来制造4枚核子武器，让各界注意到伊朗核子计画「对国际安全构成的威胁」。

伊朗驻国际原能总署的代表阿塞勒（Mohsen Naziri Asl）说，这项决议案出于「政治动机」；他指出，相较于先前的决议案，这项决议案获得的「支持度较低」。