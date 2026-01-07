瑞士凍結馬杜羅在瑞士的可疑資產

被廢黜的總統尼古拉斯·馬杜羅，攝於2023年。 Keystone/EPA/Miguel Gutierrez

1月3日清晨，美國在加拉加斯的軍事行動逮捕了委內瑞拉總統尼古拉斯馬杜羅並押往紐約，引發對國際秩序與區域穩定的廣泛質疑。瑞士當天呼籲華盛頓「降級緊張、保持克制並遵守國際法」，並於1月5日依據本國非法資產凍結法，預防性凍結馬杜羅及相關人員在瑞士的可能資產，以防資本外流。

在2026年1月3日委內瑞拉總統尼古拉斯.馬杜羅(Nicolás Maduro)於加拉加斯被美國干預部隊逮捕並被帶往美國後，瑞士做出了迅速反應：事發當天瑞士政府就向美國呼籲，希望緩和局勢、 保持克制並遵守國際法。同時瑞士也強調了禁止使用武力和尊重領土完整的相關原則。

在謹慎地向美國發出提醒之後，瑞士聯邦委員會在周一(1月5日)決定凍結尼古拉斯·馬杜羅及其他相關人員在瑞士的可疑資產，以防止資本外流。

聯邦委員會同時也證實，委內瑞拉現政府的任何成員都不會受到這項措施的影響，採取該措施的依​​據是瑞士《凍結和歸還海外政治人物非法資產聯邦法案》(APA)。

並非因為下台

瑞士政府在聲明中表示，依法凍結的尼古拉斯馬杜羅帳號的原因並非因為他失去了權力，換句話說，馬杜羅是被合法罷免還受到了違反國際法的對待，在這裡並不是決定性因素。

因為他的權力喪失，委內瑞拉有可能針對非法取得的資產啟動法律援助程序。

因此採取凍結措施是在為此做準備，瑞士政府表態，如果在隨後的法庭訴訟中證明這些資金的來路有問題，瑞士將確保將其歸還給委內瑞拉人民。如果沒有例外情況，該法令的有效期為四年。

多邊主義經受考驗

瑞士政府認為，這次的凍結帳戶措施是預防措施，與瑞士的外交政策無關。瑞士外交政策的重點是維護和平、捍衛國際法和在衝突中進行斡旋。

此外，瑞士今年擔任歐洲安全與合作組織(OSZE)主席國，作為這一全球最大區域安全組織(美國也是其成員)的活躍成員-瑞士在多邊體系中積極推動國際規範的一致性，並努力確保這些規範在實踐中的協調應用。

1月3日凌晨，美國採取軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅和他的妻子，這一行動受到了許多質疑，多位專家認為，美國與俄羅斯目前所採取的立場，都在不同程度上削弱了歐洲安全與合作組織(OSZE)等多邊機構的運作能力。

帝國主義重新覺醒

包括瑞士在內的許多觀察家從一開始就對美國這項軍事行動的合法性提出了質疑。聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯(António Guterres)在日內瓦表示，他「深感憂慮」，並警告說，美國的行動可能會開創一個違反國際法的危險先例。

1945年10月簽署的《聯合國憲章》的宗旨是防止再次發生類似第二次世界大戰那樣的重大衝突，該憲章第2.4 條明確規定：「該組織會員國在其國際關係中，不得以任何方式威脅或使用武力，來對一國的領土完整或政治獨立施加壓力，或以任何其他方式違背聯合國的宗旨。」

自從俄羅斯進攻烏克蘭以來，什麼樣的行為會構成對國際法的侵犯，已經無人能解釋得清楚了。但像俄羅斯以及美國這樣的行為體，能夠系統性地逃避國際司法層面的製裁，因為他們並不認可國際刑事法院(IStGH / ICC)的權威。國際刑事法院是唯一能夠針對因動用軍事武力構成「侵略罪」的國家進行追責的常設機構，但有些國家卻拒絕接受該機構的司法管轄。

世界新秩序？

當像美國這樣的大國的行為處事越過了國際法律的框架時，就開啟了一個危險的先例。歐洲委員會秘書長阿蘭·貝爾賽(Alain Berset)在一份公開聲明中宣表示：「國際法必須具有普遍性，否則就毫無意義。」

這位來自瑞士的歐洲代表警告說：這起事件對內瑞拉人民以及國際穩定與安全來說，都是一種威脅。他強調：「這種情況並非在譴責與支持之間做出抉擇這麼簡單。這個情況預示著，世界秩序發生了更大的變化，暴力正在成為常態，法律正在被利用。」

貝爾賽強調，委內瑞拉的過渡必須是和平、民主和尊從委內瑞拉人民意願的，並表示，歐洲委員會在烏克蘭的經驗中感受到：「當武力成為常態時，國際法會變得多麼脆弱。」

「無人掌舵的漂泊狀態」

在委內瑞拉國內，人們對這次干預的看法有些自相矛盾。該國歷史學家兼政治分析家瑪格麗塔·洛佩斯·瑪雅(Margarita López Maya)在加拉加斯接受瑞士資訊swissinfo.ch採訪時說，國際上似乎認為美國總統採取的行動是不負責任的。

「但從我的角度，委內瑞拉國內對這次行動的看法是，如果不動用武力，馬杜羅不可能下台。在如今這種社會衰敗、分裂與被全面鎮壓下，民眾根本不可能自行採取必要步驟來啟動政治過渡。」所以從政治角度來看，這場干預或許是唯一的出路。「我們並不為此感到高興，但卻鬆了一口氣：馬杜羅終於被拘押了。」

這位政治分析家強調，美國的策略是將馬杜羅定位成一個販毒集團的頭目，以便將其趕下台。政府的其他成員則並未受到影響。她說，目前委內瑞拉正處於「無人掌舵的漂泊狀態」。

(編輯：Marc Leutenegger，編譯自德文：楊煦冬/gj，繁體校稿：盧品妤)

