瑞士冻结马杜罗在瑞士的可疑资产

被废黜的总统尼古拉斯·马杜罗，摄于2023年。 Keystone/EPA/Miguel Gutierrez

1月3日清晨，美国在加拉加斯的军事行动逮捕了委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗并押往纽约，引发对国际秩序与地区稳定的广泛质疑。瑞士当天呼吁华盛顿“降级紧张、保持克制并遵守国际法”，并于1月5日依据本国非法资产冻结法，预防性冻结马杜罗及相关人员在瑞士的可能资产，以防资本外流。

8 分钟

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

在2026年1月3日委内瑞拉总统尼古拉斯.马杜罗(Nicolás Maduro)于加拉加斯被美国干预部队逮捕并被带往美国后，瑞士做出了迅速反应：事发当天瑞士政府就向美国呼吁，希望缓和局势、 保持克制并遵守国际法。同时瑞士也强调了禁止使用武力和尊重领土完整的相关原则。

谨慎地向美国发出提醒之后，瑞士联邦委员会在周一(1月5日)决定冻结尼古拉斯·马杜罗及其他相关人员在瑞士的可疑资产，以防止资本外流。

联邦委员会同时也证实，委内瑞拉现政府的任何成员都不会受到这一措施的影响，采取该措施的依据是瑞士《冻结和归还海外政治人物非法资产联邦法案》(APA)。

并非因为下台

瑞士政府在一份声明中表示，依法冻结的尼古拉斯·马杜罗账号的原因并非因为他失去了权力，换句话说，马杜罗是被合法罢免还受到了违反国际法的对待，在这里并不是决定性因素。

因为他的权力丧失，委内瑞拉有可能针对非法获得的资产启动法律援助程序。

因此采取冻结措施是在为此做准备，瑞士政府表态，如果在随后的法庭诉讼中证明这些资金的来路有问题，瑞士将确保将其归还给委内瑞拉人民。如果没有例外情况，该法令的有效期为四年。

多边主义经受考验

瑞士政府认为，这次的冻结账户措施是一项预防措施，与瑞士的外交政策无关。瑞士外交政策的重点是维护和平、捍卫国际法和在冲突中进行斡旋。

此外，瑞士今年担任欧洲安全与合作组织(OSZE)主席国，作为这一全球最大区域安全组织(美国也是其成员)的活跃成员-瑞士在多边体系中积极推动国际规范的一致性，并努力确保这些规范在实践中的协调应用。

1月3日凌晨，美国采取军事行动，逮捕了委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗和他的妻子，这一行动受到了许多质疑，多位专家认为，美国与俄罗斯目前所采取的立场，都在不同程度上削弱了欧洲安全与合作组织(OSZE)等多边机构的运作能力。

帝国主义重新觉醒

包括瑞士在内的许多观察家从一开始就对美国这一军事行动的合法性提出了质疑。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(António Guterres)在日内瓦表示，他”深感忧虑”，并警告说，美国的行动可能会开创一个违反国际法的危险先例。

1945年10月签署的《联合国宪章》的宗旨是防止再次发生类似第二次世界大战那样的重大冲突，该宪章第 2.4 条明确规定：”该组织会员国在其国际关系中，不得以任何方式威胁或使用武力，来对一国的领土完整或政治独立施加压力，或以任何其他方式违背联合国的宗旨。”

自从俄罗斯进攻乌克兰以来，什么样的行为会构成对国际法的侵犯，已经无人能解释得清了。但像俄罗斯以及美国这样的行为体，能够系统性地逃避国际司法层面的制裁，因为他们并不认可国际刑事法院(IStGH / ICC)的权威。国际刑事法院是唯一一个能够针对因动用军事武力构成“侵略罪”的国家进行追责的常设机构，但有些国家却拒绝接受该机构的司法管辖。

世界新秩序？

当像美国这样的大国的行为处事越过了国际法律的框架时，就开启了一个危险的先例。欧洲委员会秘书长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)在一份公开声明中宣表示：”国际法必须具有普遍性，否则就毫无意义。”

这位来自瑞士的欧洲代表警告说：”这一事件对内瑞拉人民以及国际稳定与安全来说，都是一种威胁。他强调说：”这种情况并非在谴责与支持之间做出抉择这么简单。这个情况预示着，世界秩序发生了更大的变化，暴力正在成为常态，法律正在被利用。”

贝尔赛强调，委内瑞拉的过渡必须是和平、民主和尊从委内瑞拉人民意愿的，并表示，欧洲委员会在乌克兰的经验中感受到：”当武力成为常态时，国际法会变得多么脆弱”。

“无人掌舵的漂泊状态”

在委内瑞拉国内，人们对这次干预的看法有些自相矛盾。该国历史学家兼政治分析家玛格丽塔·洛佩斯·玛雅(Margarita López Maya)在加拉加斯接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时说，国际上似乎认为美国总统采取的行动是不负责任的。

“但从我的角度，委内瑞拉国内对这次行动的看法是，如果不动用武力，马杜罗不可能下台。在如今这种社会衰败、分裂与被全面镇压下，民众根本不可能自行采取必要步骤来启动政治过渡。”所以从政治角度来看，这场干预或许是唯一的出路。“我们并不为此感到高兴，但却松了一口气：马杜罗终于被拘押了。”

这位政治分析家强调，美国的策略是将马杜罗定位成一个贩毒集团的头目，以便将其赶下台。政府的其他成员则并未受到影响。她说，目前委内瑞拉正处于”无人掌舵的漂泊状态”。

相关内容 讨论 提问者： Giannis Mavris 您如何看待自己所在大洲的未来？ 有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？ 参与讨论 47 赞 查看讨论

(编辑：Marc Leutenegger，编译自德文：杨煦冬/gj)

相关内容

相关内容 外交事务 我们关于外交事务的时事通讯 瑞士处在不停变化的世界里。欢迎您和我们一起观察瑞士的外交政策及其发展。我们会对此话题进行深入分析。 更多阅览 我们关于外交事务的时事通讯

阅读最长 讨论最多