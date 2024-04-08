北约今年可能在日内瓦开设联络处

瑞士武装部队的一份备忘录称，这个联络处将设在日内瓦安全政策中心(GCSP)/和平之家内。 KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

经瑞士政府和北大西洋公约组织(NATO)批准，该防务联盟可能于今年在日内瓦开设联络处，从而加入联合国(UN)和其他国际组织的行列。

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以上消息出自《周报》(WOZ)周三(4月3日)发表的瑞士武装部队总参谋部2023年12月22日的一份备忘录。

这份备忘录写道：“该联络处将设在日内瓦安全政策中心(GCSP)/和平之家(Maison de la Paix)内。应联邦外交部(FDFA)要求，联邦委员会已于2023年11月22日批准开设北约联络处。2023年12月14日北约正式通知瑞士，各盟国已给予最终批准。”

如今尚未制定详细的时间表，但可以推测联络处今年就可以投入使用。

该联络处将不会处理与瑞士的关系，而是与联合国及各国际组织合作，就像北约组织已在纽约与联合国总部或在维也纳与欧洲安全与合作组织(OSCE)合作那样。

近几个月来已有多个消息来源告知瑞士通讯社 Keystone-SDA，围绕在日内瓦开设联络处的讨论已经持续数年。不过，据称一个北约成员国出于财政原因推迟了联络处的设立。这些消息来源还表示，只有一名北约联络官将常驻日内瓦。