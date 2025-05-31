绕过联合国？以色列推动日内瓦NGO接管加沙援助

4月24日，在加沙地带北部的拜特拉希耶，巴勒斯坦人等待领取慈善厨房烹制的食物。 Mahmoud Issa

以色列打算落实一项由美国支持、颇具争议的提案，对加沙的援助交付模式进行全面改革。这一动作或将意味着联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(UNRWA)在这片被围困地带的角色走向终结。

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该计划的正式名称是“加沙人道主义基金会”(GHF)，它是最近在日内瓦注册成立的一个非政府组织。其核心内容是在加沙南部设立人道主义服务中心，由私营公司和军事承包商(可能是美国公司)负责运营、协调和安保。这将从根本上绕过近东救济工程处几十年来建立和维护的人道主义援助保障体系。

在以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的临时停战协议破裂后，以色列对进入加沙的援助实施了全面封锁。自3月2日以来，人道主义援助准入受到严重限制，以色列在加沙的军事行动自3月17日至18日全面恢复。上周，联合国官员和多家非政府组织发出警告，称加沙正面临迫在眉睫的饥荒威胁。

2025年3月2日，在埃及拉法，运送援助物资的卡车在拉法边境口岸前等待放行。 2025 Ali Moustafa

日前，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)面对盟友施压，同意有限度地向加沙开放援助物资通行，同时再次表态将全面接管整个加沙地带，以彻底击败哈马斯。这一表态迅速招致英国、法国与加拿大的联合谴责。

反对近东救济工程处的言论

2023年10月7日，哈马斯在以色列南部发动突然袭击，造成约1’200人死亡。自此之后，内塔尼亚胡及其极右翼政府便不断放出对近东救济工程处的攻击言论。

2024年10月28日，以色列议会这一政府立法机构通过了两项法案，有效禁止该联合国机构在巴勒斯坦被占领土开展活动。美国、瑞典等主要捐助国也已削减或暂停对该机构的资助，使其陷入财政困境，进一步加剧了加沙的人道主义灾难。

“以色列显然不希望近东救济工程处继续在当地开展工作，”伦敦大学学院(University College London)讲师、《难民与抵抗：巴勒斯坦人与国际难民体系》(Refuge and Resistance: Palestinians and the International Refugee System)一书作者安妮·伊尔凡(Anne Irfan)表示。

她指出，这一举动“与以色列一贯推进的方向一致”，即意图在加沙建立一种完全绕过近东救济工程处的援助交付体系，这种体系可能通过其他联合国机构(如世界粮食计划署)，也可能通过私营公司和承包商来运作。

加沙人道主义基金会提出了一种建立在务实精神、监管机制与主导权基础上的新型人道援助模式。这种模式将“安全”地提供基本援助，聘用世界上最“受人尊敬”且“知名”的审计和律师事务所以确保运作透明，并“严格遵守”人道主义原则。提案中还明确写道：“援助不设任何资格门槛。”

加沙人道主义基金会概览：加沙人道主义基金会 Screenshot: Gaza Humanitarian Foundation

然而，在近期一次讲话中，内塔尼亚胡宣布只有在巴勒斯坦人“不返回原籍地”的情况下才会向他们提供援助，这一说法与加沙人道主义基金会的提案内容相矛盾。

根据提案，加沙人道主义基金会将在初期设立四个可扩展的安全分发点(Secure Distribution Sites, SDS)，每个分发点将为30万人提供食物、水和“其他必需物资”。在初始阶段之后，援助行动预计将拓展至覆盖整个加沙地区约200万人口。

不过，该提案并未说明基金会将如何在当地开展具体运作，也没有透露整体行动的资金来源。提案仅表示，在执行层面，基金会将由“经验丰富的危机应对人员及受托人”组成的团队负责管理。

以色列媒体Ynetnews日前刊登了一组图片，画面中是一批“全副武装、身穿防弹背心的人员”，据称他们是“美国特种部队退伍军人”，现已进驻加沙地区，准备在加沙人道主义基金会正式开始运作后开展援助分发工作。报道指出，在此之前，有限的援助仍将按照“旧的分发模式”进行。

美国驻以色列大使迈克·赫卡比(Mike Huckabee)称，加沙人道主义基金会的提案并不由以色列国防军(IDF)主导执行。5月9日，赫卡比在耶路撒冷的新闻发布会上表示：“以色列国防军不会参与分发工作。”不过他补充道：“以色列国防军会参与外围安全保障。”当被记者问到该计划的资金来源以及何时在加沙正式启动时，赫卡比回应说：“我不知道，也不清楚。”

在5月11日的另一场新闻发布会上，以色列外交部长吉迪恩·萨阿尔(Gideon Sa’ar)表示，以色列“完全支持”这项计划。他称该计划将能防止哈马斯窃取人道主义援助物资(哈马斯否认这一指控)，并“使援助能够依据国际人道法及其基本原则顺利运送”。萨阿尔还指出，以色列将与其他国家及非政府组织合作推进该计划的实施。

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然而，这项计划从一开始就遭到联合国高层及多个人道主义组织的强烈反对，他们认为加沙人道主义基金会根本没有遵循基本的人道主义原则。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(António Guterres)4月8日对记者表示：“让我把话说清楚。我们不会参与任何不充分尊重人道主义原则(人道、公正、独立和中立)的安排。”

几周之后，由一系列专注于援助物流工作的组织组成的“巴勒斯坦被占领土人道主义国家工作队”发表声明，批评这一援助计划“非常危险”，并称其是以色列“军事战略”的一部分。这一战略不仅违背人道主义原则，而且“明显旨在加强对当地的控制”，并进一步加剧“强迫流离失所”问题。

5月13日，联合国紧急救济协调员汤姆·弗莱彻(Tom Fletcher)在纽约安理会发言时抨击了这一提案，称其为“一场玩世不恭的闹剧”，是在“蓄意分散注意力”，更是被围困飞地中的巴勒斯坦人“进一步遭受暴力和流离失所的遮羞布”。

在同一场安理会会议上，美国驻联合国代表团临时代办多萝西·谢伊(Dorothy Shea)则为加沙人道主义基金会辩护，称其为“一项真正的解决方案，能确保援助物资送达平民手中，而不是落入哈马斯之手”。她还反驳了反对者的批评，表示“反对这项计划的人缺乏高见。”

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处于1949年依据联合国大会决议成立，专门为1948年阿以战争(又称“灾难”事件，Nakba)后沦为难民的巴勒斯坦人提供救济、教育和医疗服务，服务范围覆盖加沙地带、约旦河西岸(包括东耶路撒冷)、约旦、黎巴嫩和叙利亚等地。

安妮·伊尔凡指出，以色列政府最初“默默地容忍”近东救济工程处的存在，“尽管以色列并不喜欢它的存在”。

伊尔凡在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示：“在很长一段历史时期内，以色列安全机构一直默默地承认，近东救济工程处确实帮了以色列一个大忙，因为它所提供的服务降低了占领的成本。”

2025年4月29日，加沙地带沙提难民营(Al-Shati Refugee Camp)中，巴勒斯坦人在近东救济工程处大楼周围搭建的帐篷中艰难度日。 2025 Anadolu

联合国承诺的象征

法国近东研究所(French Institute of the Near East)助理研究员贾拉勒·侯赛尼(Jalal Al Husseini)表示，解散这一拥有数十年历史的联合国机构，既涉及组织层面的考量，也有政治方面的原因。他说：“近东救济工程处是巴勒斯坦难民的一项政治资产，是联合国承诺最终执行第194号决议的象征，同时也提醒世人，这一问题至今仍未得到解决。”

1948年阿以战争爆发后，成千上万的巴勒斯坦人被迫逃离家园或遭到驱逐。联合国大会随后通过第194号决议，呼吁“在最早可行的日期”允许巴勒斯坦难民返回家园，同时对“选择不返回”的人给予赔偿。

联合国大会第194号决议 联合国大会第194号决议(A/RES/194)于1948年12月11日通过，旨在为1947年至1949年巴勒斯坦战争后的局势提供解决方案。该决议提出了多项关键原则，特别是关于巴勒斯坦难民返回家园的权利。 第11条明确指出，愿意与邻居和平相处的难民应被允许在最早可行的日期返回家园，并对那些选择不返回的人给予赔偿。此外，决议还呼吁建立联合国调解委员会，以促进以色列与阿拉伯国家之间的和平进程。 该委员会由法国、土耳其和美国组成，负责协助难民的遣返、安置以及经济和社会重建工作。 尽管该决议在联合国大会上以35票赞成、15票反对、8票弃权的结果获得通过，但其执行情况一直存在争议。以色列对其中关于难民返回的条款表示反对，而阿拉伯国家最初也投了反对票，但随后成为该决议的坚定支持者。 联合国大会自1949年以来每年都重申第194号决议，强调其在国际法中的重要性。

侯赛尼指出，近东救济工程处最初设立的初衷只是临时性安排。他说：“原本预计八个月内让难民实现重新融入社会”，但这一设想“很快就被证明不切实际”，且“目标过于理想化”。

2010年，人们试图通过一种独特方式唤起外界对第194号决议的关注：在一场挑战吉尼斯世界纪录的活动中，6’552条传统巴勒斯坦头巾拼出数字“194”，象征联合国第194号决议，一面巴勒斯坦国旗迎风飘扬。 Reuters/ Sharif Karim

太多危险信号

奥斯陆和平研究所(Peace Research Institute Oslo)研究教授约根·延斯豪根(Jørgen Jensehaugen)指出，加沙人道主义基金会正是他一直所警告的那种人道主义援助模式。他在接受瑞士资讯采访时表示，积极“削弱并使近东救济工程处失去合法性”的做法，正是为这种替代方案铺路。

值得一提的是，世界粮食计划署前执行主任戴维·比斯利(David Beasley)已被提名加入该基金会顾问委员会。不过，这一任命尚未最终敲定。

约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)人道主义健康中心主任保罗·斯皮格尔(Paul Spiegel)表示：“联合国系统，尤其是近东救济工程处，已经做好准备，能够提供食物、水和住所。这一动向令人非常担忧[……]危险信号实在太多了。”

在没有联合国和其他人道主义组织支持的情况下，加沙人道主义基金会能否在加沙开展工作仍是未知数。如果加沙人道主义基金会能够获得采购和提供援助所需的资金和合同，那么联合国及其合作伙伴或将不得不被动接受这一现实。

(编辑：Virginie Mangin/livm/ts，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)

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