联合国呼吁抗击艾滋病毒要以青少年女性患者为核心

班吉一家诊所里的一名艾滋病晚期患者。 Afp Or Licensors

在撒哈拉以南非洲的大部分地区，艾滋病毒仍然在肆虐，女性青少年受到的影响最大。然而，单靠药物并不能阻止艾滋病毒的传播。歧视、暴力和贫困为病毒提供了滋生的土壤。因此联合国相关人员呼吁，必须找到更全面的解决方案。

10 分钟

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

相关内容

相关内容 瑞士资讯社会话题简讯 瑞士的特殊性、演变和小变革。瑞士社会处在不断的发展中。请您关注。 更多阅览 瑞士资讯社会话题简讯

格尼瓦利· 恩丹古(Gniwali Ndangou)生活在中非共和国首都班吉。她是一名孤儿，与她所有兄弟姐妹不同的是，她从小就要每天吃药。她的监护人告诉她，这些药是治疗疟疾和头痛的。直到她17岁格尼瓦利闹着要停药时，她的姐姐才告诉她真相：她天生就感染了艾滋病毒。

如今，格尼瓦利在当地的“青少年性教育和信息中心”担任培训师。该中心在民众中传播信息，例如艾滋病检测和艾滋病预防信息等。在这里，年轻女性和少女为感染病毒的同龄人提供帮助，督促他们服药并坚持治疗，以阻止病毒的传播。

格尼瓦利· 恩丹古(Gniwali Ndangou)生活在中非共和国首都班吉。她是一名孤儿，17岁的时候她从姐姐那里知道她天生患有艾滋病。 UNAIDS

该中心挽救了格尼瓦利的生命，也是许多像她一样必须与艾滋病毒共存的年轻人的希望。根据联合国艾滋病规划署(UNAIDS)的数据，撒哈拉以南非洲地区每周仍有3100名少女和年轻女性感染艾滋病毒。她们感染的几率是同龄男性的三倍。

宏伟计划 联合国艾滋病规划署是由世界卫生组织、联合国儿童基金会、联合国教科文组织、联合国妇女署和世界银行等十一个联合国组织联合组成的机构。联合国可持续发展目标(SDGs)是到2030年消除艾滋病对公众健康的威胁。鉴于世界部分地区的高感染率，联合国艾滋病规划署敲起警钟，呼吁提供更多的医疗和财政支持。

在东部和南部非洲，15-19岁女孩子的艾滋病毒感染率几乎是同龄男孩的6倍。20-24岁女性的感染率是同龄男性的2倍多。86%的先天性病毒感染儿童生活在非洲。

女孩是卫生政策的重点

联合国艾滋病规划署性别平等与全民权利主任苏基·比弗斯(Suki Beavers)在日内瓦接受瑞士资讯SWI swissinfo.ch采访时说：”这些令人震惊的数字表明，我们必须将女性青少年作为工作重点，尤其是在撒哈拉以南非洲地区更是如此。她指出，歧视、缺乏平等权利、暴力和贫困是女孩和年轻女性容易感染艾滋病毒的原因。比弗斯说，为防止艾滋病的传播，不让感染者受到侮辱、歧视或被罪恶化也是很重要的。

联合国艾滋病规划署性别平等与全民权利主任苏基·比弗斯(Suki Beavers)。 UNAIDS

她说：”如果人们担心在取药过程中会遭到逮捕，那么他们寻求和坚持治疗的意愿就会大打折扣。例如，乌干达最近严化了针对同性恋的法律。“

加强预防

联合国各组织表示，单靠个别措施不足以担保抗击艾滋病的持续性。因此，这些组织将重点放在跨部门合作上。9月，全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金会主席彼得·桑兹(Peter Sands)在日内瓦对媒体说：”抗击疾病既是一场医学上的战争，也是一场维护正义与平等的战争。“

比弗斯强调，可持续艾滋病毒应对措施必须以艾滋病毒感染者群体为核心。除妇女和少女外，还包括吸毒者、性工作者和与男性有性行为的男性等重要群体。采取措施的目标是，让三分之一的检测和药物供应工作由受影响群体承担；80%的预防措施也应由这一群体负责实施。

联合国组织最重视的是教育。比弗斯说：”资料证明，如果女孩能够完成中学学业，她们感染艾滋病毒的可能性就会降低。“女孩在学校的时间每延长一年，都意味着她们未来的收入会更高。“这是我们应该关注的一点。”比弗斯认为，修改有关规定也很重要，比如提高人们对男性家庭暴力的认识。

一名员工向一群年轻人介绍艾滋病的预防和可能的治疗方法。 Boobajool.de

艾滋病规划署正在与各国政府和民间社会合作，推广面向撒哈拉以南非洲少女和年轻妇女的”教育+”倡议，该倡议提出要让年轻人，特别是怀孕的女学生能够免费上完中学。

受教育和从事体育运动能促进女孩和男孩之间的平等，并营造出无暴力的环境；此外还要保障，女孩子们不会因为感染了艾滋病毒、怀孕或被强奸而受到歧视；年轻人获得艾滋病毒的预防和治疗需要征求父母同意的法律也要被废除。目前联合国艾滋病联合规划署尚未确定实施该倡议所需的总费用。

由55个非洲国家组成的非洲联盟支持这一倡议，15个非洲国家参与了这一倡议。这些国家包括喀麦隆、肯尼亚、马拉维、塞内加尔、塞拉利昂、南非、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚，其他国家也对该倡议显示出兴趣。

但是，债务和利息支出使许多非洲国家难以为此类计划贡献力量。根据联合国艾滋病规划署的信息显示，安哥拉、肯尼亚、马拉维、卢旺达、乌干达和赞比亚目前不得不将国内生产总值的一半以上用于偿还债务。

比弗斯说，这直接影响到各国可用于性别平等、人权行动以及教育的资金，从而涉及到妇女和少女在日常生活中的权利。

艾滋病问题不再列入议程

目前，全球约有4000万艾滋病毒感染者，其中大部分(约2600万)生活在撒哈拉以南非洲地区。联合国艾滋病规划署在今年9月发布的一份报告中警告说，尽管该地区自2010年以来新感染艾滋病毒的人数已经减少了56%，但如果资金投入不能保障，这一成果将无法保持。比弗斯遗憾地说：”艾滋病毒问题已不再在联合国的议事日程上，气候变化和战争将这一问题挤到了后面。“

在9月底于纽约举行的联合国未来峰会和联合国大会上，联合国艾滋病规划署提醒与会者，艾滋病毒/艾滋病尚未被攻克。到2025年，全球将需要293亿美元来防范艾滋病毒。联合国艾滋病规划署还呼吁国际社会，要努力将药价控制在可支付范围。

中非共和国乡间的博阿利医院。艾滋病毒呈阳性的病人可以在这里接受治疗。 Boobajool.de

为了防止艾滋病毒感染，目前的药物必须每天服用。而新药来那卡巴韦(Lenacapavir)则只需每六个月注射一次。这种新针剂的好处是，女性青少年患者不必再定期去医疗机构领药，从而减少了被亲戚或熟人看到和议论的机会。然而，对于女孩和年轻女性来说，这些新型针剂过于昂贵，而且大型制药公司所拥有的专利也阻碍了仿制药的生产。

发展目标

为了在2030年实现不再有新的艾滋病病毒感染者和艾滋病病例的目标，联合国艾滋病规划署确定了几种措施，其中包括所谓的95-95-95计划，即：到2025年，95%的艾滋病病毒感染者应该知道自己感染了艾滋病病毒；此外，到2025年，95%的确诊艾滋病毒感染者应接受挽救生命的抗逆转录病毒治疗；95%接受这种治疗的人应不再具有传染性。

比弗斯说：”可持续发展目标中的‘到2030年消除艾滋病对公众健康的威胁’这一承诺是可以实现的，但前提是必须具备政治积极性和必要的资金，以及切合实际的政策和有计划的变革。”

(编辑：Virginie Mangin/sb，编译自德文：杨煦冬/gj)