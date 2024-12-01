国际法院将召开公听会 预计明定国家气候义务

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（法新社海牙1日电） 联合国最高司法机关「国际法院」(ICJ)明天将召开史无前例的公听会，咸信会订定一份「法律蓝图」，为各国保护环境免受温室气体破坏应负的法律义务，以及如果不这样做的后果提供指引。

公听会从明天开始，持续进行至13日。公听会期间，将有98个国家将针对保护人民和生态系对抗气候变迁所应尽的责任提出自身的意见。

在公听会之前，位于荷兰海牙（The Hague）的国际法院已收到来自不同国家的91份意见书，这是谘询意见案件收到最多意见书的纪录；以及来自不同国际组织的63份书面意见。

社会运动人士希望国际法院的法律意见，能在对抗气候变迁的过程中产生深远的影响。

但也有人担心，这个联合国支持、不具约束力的谘询意见影响有限，且国际法院可能需要数月、甚至数年时间才能做出结论。

联合国大会（General Assembly）去年通过一项决议，要求国际法院法官为2个关键问题提供谘询意见。

首先，根据国际法，各国在保护地球气候系统免受温室气体排放影响方面，应承担哪些义务？

其次，如果有国家「因其行动或不作为，对气候系统及环境其他部分造成重大损害」，在这些义务规范下，他们应承担哪些法律后果？

第2个问题还涉及各国对较小、较脆弱国家及其人民，因气候变迁遭受伤害的法律责任。特别是像太平洋地区这类因海平面上升和极端天气威胁而深受影响的国家。

太平洋岛国学生对抗气候变迁联盟（PISFCC）负责人普拉萨（Vishal Prasad）表示：「气候变迁对我们来说并非遥不可及的威胁。」

普拉萨在公听会开始前几天向记者表示：「它（气候变迁）正在改变我们的生活。我们的岛屿正面临风险，我们的社区正以前几代人未曾见过的速度和规模面临破坏性变化。」

由27名学生组成的PISFCC于2019年发起一项运动，目标是将气候议题带到国际法院。他们成功地在太平洋岛国间（包括普拉萨的祖国斐济）达成共识，最终推动联合国大会通过决议。

总部位于美国和瑞士的国际环境法中心（Center for International Environmental Law）资深律师周德里（Joie Chowdhury）认为，气候倡议者并不期望国际法院的意见会「给出非常具体的答案」。

相反地，周德里说，她预测国际法院会提供「一份法律蓝图，作为未来决定更具体问题的基础」。

她认为法官的意见可能会在明年出炉，「为国内、国家及国际层面的气候诉讼提供参考」。