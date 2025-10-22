国际法院：以色列必须满足加萨民众基本需求

（法新社海牙22日电） 联合国主要司法机关国际法院（ICJ）今天做出「谘询意见」裁决，指以色列有义务放宽限制让援助物资进入加萨走廊，强调须提供让巴勒斯坦人得以生存的「基本所需」。

国际法院今天这份涵盖范围广泛的「谘询意见」（Advisory Opinion）虽不具法律约束力，但国际法院仍认为其具有「重大法律分量和道德权威」。以色列则迅速予以驳斥。

国际法院院长岩泽雄司表示，对于联合国及其机构提供加萨走廊（Gaza Strip）的救济机制，以色列「有义务予以同意及促其更便利」。

这当中包括遭到以色列禁止在加萨运作的联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）。以色列的理由是，这个机构的一些工作人员参与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日突袭以色列的行动，而正是这场攻击引发加萨走廊战争。

然而国际法院的裁决认为，以色列未证明其所提出的指控是事实。

以色列未参与裁决的相关程序，如今也对结果提出反击。

以色列外交部发言人马莫斯坦（Oren Marmorstein）在社群媒体平台X发文表示：「以色列断然拒绝接受国际法院关于UNRWA的『谘询意见』，这份结果从一开始就完全预料得到。这是又一次假借『国际法』之名试图对以色列施加不利的政治措施。」

国际法院的裁决指出，以色列是占领加萨走廊的势力，有义务「确保当地人口的基本需求得到满足，其中包括生存必要的物资供给」，且以色列有义务「不阻碍这类物资的供给」。

国际法院还提醒，依照国际法，不得以饥饿作为战争手段。

国际法院的裁决公布后数小时，挪威便表示将向联合国大会（UN General Assembly）提出决议案，要求以色列解除对于援助加萨的限制。