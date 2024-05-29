国际特赦组织：2023年全球死刑执行数达2015年以来新高

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（法新社伦敦29日综合外电报导）国际特赦组织（Amnesty International）今天表示，2023年全球死刑执行数量达近10年新高，主要是受到中东地区执行数量激增的影响。

国际特赦组织记录到去年已知处决人数达1153人，不仅比2022年增加30%以上，也是自2015年以来新高。

尽管如此，这个总部在英国伦敦的非政府组织表示，执行死刑的国家来到有纪录以来的新低。

国际特赦组织报告的数据并不包括据信在中国遭处决的「数千人」，也不包括北韩和越南，因为欠缺相关数据。

国际特赦组织在年度报告中说：「有纪录以来最少的国家，却执行了近10年来已知最多的死刑。」

这个组织把背后原因指向伊朗死刑执行数量「令人忧心」地暴增，2022年有576人，2023年则达至少853人。

国际特赦组织说，受刑者中有24人为女性，5人犯罪时尚未成年，并说这项刑罚对伊朗俾路支族（Baluch）的影响不成比例地高。

除了伊朗，去年执行死刑最多的其他4个国家则为中国、沙乌地阿拉伯、索马利亚和美国。

报告点出，去年全球判处的死刑数量增加了20%，但记录执行了死刑的只有16国。

其中巴基斯坦废除了毒品相关犯罪的死刑；马来西亚则是取消了多项罪行的强制死刑。