圣伯多禄大教堂「圣门」关闭 梵蒂冈禧年宣告结束

2 分钟

（法新社梵蒂冈6日电） 时值主显节（Epiphany）之际，罗马天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天关闭圣伯多禄大教堂「圣门」（Holy Door），为2025年禧年（Jubilee）画下句点。

这场关闭华丽的青铜圣门仪式，以及随后举行的弥撒，是天主教圣年（Holy Year）的最后阶段。这次圣年是由良十四世的前任教宗方济各（Pope Francis）于2024年12月24日开启。

史上首位美国籍教宗，70岁的良十四世身着金色镶边的象牙色祭袍，头戴着礼冠，在跪地祈祷后庄严地关闭圣门。

良十四世表示：「我们怀着感恩的心，在众多信众的支持下，准备关闭这座圣门。我们深信，每当我们感到疲惫与受压迫时，善牧之心的大门始终为我们敞开。」

随后，他在一群身穿白袍的枢机主教引领下走向祭坛，主持隆重弥撒。包括义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）在内等多名政要与信徒皆出席观礼。

禧年对全球超过14亿天主教徒而言，是反省与忏悔的时期。梵蒂冈官员昨天表示，禧年庆典共吸引全球来自185个国家、超过3300万名朝圣者造访罗马。

去年4月以88岁高龄辞世的前教宗方济各于2024年12月24日打开这座圣门，为禧年揭开序幕。梵蒂冈每隔25年定期举办禧年活动，朝圣者只要通过圣门，便可获得「全大赦」（plenary indulgence），也就是罪过的赦免。

这次的禧年罕见地跨越了两任教宗任期。上一次有教宗在「圣年」期间辞世是在1700年。