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在NASA模拟火星栖地闭关一年多 4科学家终于出关

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（法新社华盛顿6日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）太空人在一扇不起眼的门上大声敲了3下，兴奋地问：「你们准备好出来了吗？」

回答其实听不见，但打开门时，口罩下的脸似乎在笑。这4名1年来与世隔绝进行模拟火星任务的科学家现身时，现场爆出如雷的欢呼声和掌声。

塞拉里欧（Anca Selariu）、布罗克威尔（Ross Brockwell）、琼斯（Nathan Jones）和团队负责人哈斯顿（Kelly Haston）过去378天一直被关在德州休士顿的「火星人」栖地，这是NASA研究如何将人类送上这颗红色星球的一部分。

他们一直在种植蔬菜、进行「火星漫步」，并在NASA所说的「额外压力」下工作，例如与「地球」以及家人的通讯延迟，以及隔离和限制等等。

生物学家哈斯顿笑着说：「大家好，能跟你们打招呼真是太棒了。」

他们闭关的地方称为「阿尔法火星山丘」（Mars Dune Alpha），是一个3D列印设施，占地160平方公尺，有卧室、健身房、公共区域和一个用于种植食物的垂直农场。

由气闸隔开的户外区布满红土，团队就是在这里着装进行「火星漫步」，但这里并非露天而是有遮蔽。

NASA詹森太空中心（Johnson Space Center）副主任柯纳（Steve Koerner）表示：「他们在这个栖地花了一年多的时间进行关键科学研究，其中大部分是基于营养的研究，观察这会如何影响他们的表现…我们正准备将人们送往这颗红色星球。」

这座设施位于德州休士顿（Houston）太空总署的大型研究基地中，是为「太空人健康与性能探索模拟」（CHAPEA）的3个计画实验而设的。

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