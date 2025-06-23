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基辅称俄军352架无人机、16枚飞弹袭乌 酿8死30伤

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（法新社基辅/莫斯科23日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，俄罗斯连夜朝乌克兰发射352架无人机及16枚飞弹。内政部长克利孟科说，俄军空袭造成首都基辅（Kyiv）及周边区域有8人丧生30人受伤。俄国军方稍后承认夜袭基辅州军事目标。

俄罗斯军方表示，他们「使用高精准度武器和无人机，对基辅州的军工企业发动了联合打击行动」。

俄乌战争已持续3年多，试图终结这场冲突的外交努力近来陷入停滞，双方上一轮直接会谈已是近3周前，目前尚未安排任何后续谈判。

人在基辅的法新社记者听到盘旋在市中心上空的无人机发出嗡嗡声，爆炸声与枪声也持续不断。

乌克兰内政部长克利孟科（Igor Klymenko）告诉国营电视台，基辅市共有7人死亡、30人受伤，基辅郊外的比拉撤华（Bila Tserkva）另有1人丧生。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，俄罗斯一共出动352架无人飞行载具，其中包括伊朗设计的无人机，另外还朝乌克兰发射16枚飞弹。他并补充道，其中部分军火是由北韩提供。

泽伦斯基说：「所有与俄罗斯、伊朗和北韩为邻的国家人民都应该认真思考，如果这个杀人犯联盟持续存在并继续散播其恐怖行径，他们是否有能力保护自己的生命。」

泽伦斯基也宣布今天将访问英国，与乌克兰的伙伴讨论国防议题及制裁俄国。英国是乌克兰最坚定的盟友之一。

泽伦斯基访英后，北大西洋公约组织（NATO）峰会将于本周稍晚在荷兰海牙（The Hague）登场，泽伦斯基预计参与峰会场边活动。

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