墨西哥全国洪水为患 死亡人数至少41人

afp_tickers

3 分钟

（法新社图兰辛戈11日电） 墨西哥近日豪雨成灾河流泛滥，引发山体滑动，道路与桥梁倒塌，至少已有41人死亡。

墨西哥民防单位指出，官方今天表示，全国32个州中有31个出现强降雨，中部希达哥州（Hidalgo）是这次暴雨受创最严重的地区之一，地方回报至少有22人死亡，1000栋房屋受损，90个社区救援人员无法进入。

邻近的普艾布拉州（Puebla）也有9人死亡，州政府表示，全州约8万人受到极端天气影响。

另外，官员表示，洪水已在东部韦拉克鲁斯州（Veracruz）造成5人死亡，在中部的克雷塔罗州（Queretaro）则有1人罹难。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天在社群平台X发文表示，「我们正全力协助民众，抢修道路、恢复电力。」

她补充指出，目前已有数千军人投入救灾，出动船艇、飞机与直升机，积极协助搜救与救援任务。

军方将在灾区协助物资发放，目前已部署逾5400名部队，调集救援设备与车辆。当局亦开设安置中心，协助无家可归的灾民。

墨西哥主要受灾地区是东马德雷山脉（Sierra Madre Oriental），这是一条沿墨西哥湾（Gulf of Mexico）平行延伸的山脉，其间分布着众多小型社区，昨天不少遭到隔绝。

媒体发现，希达哥州图兰辛戈（Tulancingo）通往山区的道路，因山崩与坍塌而遭到封闭。

2025年以来，墨西哥降雨量特别惊人，首都墨西哥市（Mexico City）更创下历史新高。气象专家表示，自昨天以来的严重降雨是由于季节变换，加上暖湿气流自墨西哥湾上升至山区形成云层所致。