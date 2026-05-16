墨西哥教师不满调薪方案 扬言世界杯期间发动抗议

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（法新社墨西哥市15日电） 墨西哥公立学校教师今天在教师节当天展开集会游行，要求大幅调薪，并扬言诉求若未获回应，将于6月11日世界杯足球赛开幕时发动大规模抗议。

墨西哥全国教育工作者工会（National Education Workers）约3000名成员在墨西哥市街头游行抗议，警方筑起人墙阻止他们前往教育部。

一名抗议者手持标语写着：「教育不是优先事项，价值百万美元的世界杯商机才是。」另一名抗议人士则是边游行边以脚交互踢足球。

墨西哥政府与教师工会领袖已同意调薪9%，但工会内部意见分歧。其中一个反对派分支要求调薪100%。

墨西哥公立学校教师每月薪资起薪相当于967美元（约新台币30535元）。

来自北部萨卡特卡斯州（Zacatecas）的教师欧洛斯柯（Filiberto Fraustro Orozco）告诉法新社：「我们要求当局回应我们的诉求。」他表示，工会成员已同意在世界杯期间发动密集的抗议活动。

过去墨国教师发动抗议，曾透过封锁包括通往国际机场等主要道路，成功让墨西哥市大部分地区瘫痪数日。

本届世界杯由墨西哥与美国、加拿大共同主办，墨西哥预计将有约500万名游客因世界杯到访。