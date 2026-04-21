墨西哥着名金字塔景点枪击 1加国游客殒命6人受伤

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（法新社墨西哥市20日电） 一名枪手今在墨西哥知名的特奥蒂瓦坎（Teotihuacan）考古遗址开枪，造成一名加拿大观光客丧生、另外6人受伤。

一名安全官员表示，枪手在墨西哥中部这处拥有古代阿兹特克帝国金字塔、游客络绎不绝的景点开火后，随即自杀身亡。

枪击案发生地点是月亮金字塔（Pyramid of the Moon），这座高达45公尺的遗迹允许游客沿着火山岩雕凿而成的陡峭阶梯攀登。

遭枪伤的6人已送往当地医院，包括一名加拿大籍女子、一名哥伦比亚籍女子及其孩子、一名巴西人和两名美国人。

另有7人在混乱逃生期间受伤并在现场接受简单治疗，枪手身份为墨西哥籍的拉米雷斯（Julio Cesar Jasso Ramirez）。

这起发生于正午的枪击震惊游客，特奥蒂瓦坎是墨西哥最受欢迎的前西班牙时期古迹之一，案发时间距2026年世界杯足球赛在墨西哥、美国和加拿大开踢不到两个月。

法新社拍到的画面显示，一具遗体被白布包裹，由人员从金字塔阶梯抬下。

州政府人员在现场查获一把枪枝、一把刀和未使用的子弹，并将游客疏散。

旅游官员表示，这座有两千多年历史、位于墨西哥市（Mexico City）附近的金字塔古城，在2025年吸引超过180万名游客造访。

加拿大外长安南德（Anita Anand）在社群平台X上称这起攻击是「骇人的枪枝暴力行为」。

墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）则呼吁彻查此案，并表示已派员前往现场提供协助。