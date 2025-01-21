世界经济论坛：瑞士联邦委员会主席呼吁开放市场与稳定的国家机构

凯勒-苏特在达沃斯世界经济论坛(WEF)开幕式上发表讲话。中国副总理丁薛祥也于周二向与会者致辞。 Keystone / Laurent Gillieron

唐纳德·特朗普(Donald Trump)就职美国总统宣誓的次日，在1月21日达沃斯世界经济论坛(WEF)上，瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)和中国国务院副总理丁薛祥纷纷呼吁促进经济增长、公平竞争和全球合作。

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凯勒-苏特在接受Keystone-SDA新闻通讯社采访时曾表示，她希望在世界经济论坛开幕致辞中强调“只有自由才能为发展提供基础”。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在她的演讲中则指出，世界正处于“激烈的地缘战略竞争”时代。她表示，25年前所设想的基于合作的世界秩序尚未成为现实。如今，全球最大的经济体正为获取原材料、新技术和全球贸易路线而彼此竞争。

丁薛祥副总理提到美中之间的贸易战威胁时表示，“贸易战没有未来”。此前，美国总统特朗普曾威胁对中国征收高额惩罚性关税。

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竞争与创新

凯勒-苏特指出，当权力和资源集中于少数精英手中时，普遍的繁荣和社会和平就难以实现。开放的竞争、稳定的国家机构和健康的公共财政，才是各国及其人民福祉的前提条件。

她表示：“没有竞争就没有创新，没有创新就没有进步。”各国政府有责任在国内外创造适当的框架条件。“各国政府必须维护自由贸易，”凯勒-苏特告诉Keystone-SDA。

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对此，丁薛祥强调了外交关系的重要性。他认为，只有各方坐在一起进行建设性对话，才能共同推动发展。

冯德莱恩则提出了欧盟未来25年增长的三大支柱战略：在欧洲创建资本市场联盟以方便公民投资本国经济，减少官僚障碍，以及继续关注“清洁能源”。