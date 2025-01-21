世界经济论坛：瑞士联邦委员会主席呼吁开放市场与稳定的国家机构

唐纳德·特朗普(Donald Trump)就职美国总统宣誓的次日，在1月21日达沃斯世界经济论坛(WEF)上，瑞士联邦主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)和中国国务院副总理丁薛祥纷纷呼吁促进经济增长、公平竞争和全球合作。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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凯勒-苏特在接受Keystone-SDA新闻通讯社采访时曾表示，她希望在世界经济论坛开幕致辞中强调“只有自由才能为发展提供基础”。
欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在她的演讲中则指出，世界正处于“激烈的地缘战略竞争”时代。她表示，25年前所设想的基于合作的世界秩序尚未成为现实。如今，全球最大的经济体正为获取原材料、新技术和全球贸易路线而彼此竞争。
丁薛祥副总理提到美中之间的贸易战威胁时表示，“贸易战没有未来”。此前，美国总统特朗普曾威胁对中国征收高额惩罚性关税。
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特朗普 2.0：瑞士准备好了吗？
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唐纳德·特朗普即将第二次入主白宫，他很可能会采取孤立主义和不可预测的外交政策。而瑞士一向主张“稳定和以规则为基础的国际体系”。特朗普执政后，瑞士如何与美国这个重要的贸易伙伴保持和谐关系呢？
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竞争与创新
凯勒-苏特指出，当权力和资源集中于少数精英手中时，普遍的繁荣和社会和平就难以实现。开放的竞争、稳定的国家机构和健康的公共财政，才是各国及其人民福祉的前提条件。
她表示：“没有竞争就没有创新，没有创新就没有进步。”各国政府有责任在国内外创造适当的框架条件。“各国政府必须维护自由贸易，”凯勒-苏特告诉Keystone-SDA。
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瑞士想与中国走得更近，为什么？
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瑞士和中国签订自由贸易协定已有十年之久。目前瑞士希望优化这一协议。迄今为止，自贸协定给两国分别带来了什么实惠？瑞士资讯swissinfo.ch为您解析。
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对此，丁薛祥强调了外交关系的重要性。他认为，只有各方坐在一起进行建设性对话，才能共同推动发展。
冯德莱恩则提出了欧盟未来25年增长的三大支柱战略：在欧洲创建资本市场联盟以方便公民投资本国经济，减少官僚障碍，以及继续关注“清洁能源”。
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瑞士同性恋权益斗士-我已老去，身旁已没有你
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“我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。”然而，对于瑞士同性恋权利维护的先驱恩斯特·欧斯塔而言，身边却少了那个人。
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中国副总理丁薛祥访问瑞士
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今年正值瑞中建交75周年，瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)与外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)在伯尔尼共同欢迎中国国务院副总理丁薛祥的到访。
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苏黎世交通标志大变身，性别多样化来袭
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一直以来，人们站在苏黎世街道路口等红绿灯的时候，信号灯上显示的都是一个男性小人。不过，很快他就不孤单了，很快就有同伴了：女性、孕妇、女同性恋伴侣或拄着拐杖的老人。
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瑞士肥胖率翻倍，专家呼吁改革诊断方法
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包括日内瓦大学医院(HUG)研究员在内的国际医生小组指出，身体质量指数(BMI，简称体质指数)并不是可靠的健康衡量指标。专家组呼吁修订肥胖症诊断指南。
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瑞士雇主协会：瑞欧“联姻”须签“婚前协定”
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瑞士雇主协会主席罗兰·穆勒针对欧盟新协议提出了防止瑞士发生工资倾销的可行举措。其中包括对公然无视瑞士规定的公司施行禁令。
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瑞士人越来越“无肉亦欢”
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在素食风行的今天，无论是从个人健康、环境保护还是人道主义角度出发，越来越多的瑞士人不愿意吃肉了。根据圣加伦大学的一项调查，无限制食用动物类产品的家庭比例从2022年的71%降到了64%。
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瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特宣布辞职
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瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)宣布，她将于3月底辞职。
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2025年瑞士建筑遗产奖：山区小镇的“偏远之美”
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瑞士文化遗产协会近日宣布，将2025年瓦克尔奖(Wakker Prize)授予瑞士东部格劳宾登州小镇波斯基亚沃(Poschiavo)，以表彰这座拥有3500名居民的小镇在传统、发展与社区意识之间实现的和谐互动。
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瑞士房租停涨，购房量激增
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去年，瑞士住宅价格继续上涨势头，不过年底时增速减缓。另一方面，房租在两年飞涨之后出现停滞。
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瑞士肉类替代品销量下滑
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2024年，瑞士零售业肉类替代品销量达7800万瑞郎(约合人民币6.24亿元)。肉片、炸肉排和腌制熟肉的替代品最受欢迎。
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世界人口不断增长的同时，全球气候挑战也愈发严峻。如何用更环保的农业养活更多人？可持续农业再生农业、数字技术和人工智能能否帮助我们解决可持续农业与生产性农业之间的矛盾？ 先正达公司的首席执行官Jeff Rowe在此阐述了他的观点。
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