中国大使表示，乌克兰和平峰会应有俄罗斯参与

中国驻俄罗斯大使张汉晖于周二(5月7日)接受俄罗斯国家新闻通讯社(RIA)采访时表示，中方支持召开各方平等参与的乌克兰战争和平会议。
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俄新社援引张汉晖大使的话称，“中方支持及时召开一场经俄罗斯和乌克兰双方同意的国际和平会议，由各方平等参与，并公平讨论所有和平方案。”
瑞士将于6月15日至16日举行为期两天的高级别峰会，旨在实现乌克兰和平，但俄罗斯未在受邀之列。周一(5月6日)，正在法国进行国事访问的中国国家主席习近平似乎对这次峰会态度冷淡。
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俄方先前已表示，在瑞士举行乌克兰和平会谈毫无意义；而乌方则表态，在瑞士城市卢塞恩(Lucerne)附近举行的这次峰会没有俄罗斯的位置。
中方在一年多前曾提出一份包含12点内容的意见，列出了结束乌克兰战争的总体原则，但没有涉及具体细节。
该建议当时在俄乌双方均受到冷遇。美国则指责中国以和平缔造者自居，实则代表了俄罗斯的“虚假叙事”，未对其入侵行为加以谴责。
中国驻俄罗斯大使张汉晖告诉俄新社，中方愿意继续发挥积极作用，用“中国智慧”帮助解决危机。
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他强调，“为了防止冲突升级和失控，各方必须共同努力，尽快恢复和平。”
无意斡旋
在法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)与习近平周一会晤后发表的新闻稿，重申了双方在乌克兰战争中的立场，但没有任何明显缓和迹象。习近平也没有表示愿意在乌克兰战争中充当斡旋角色。
习近平再次强调，中方将继续遵守承诺，“不向俄方出售武器，并严格控制军民两用物资的出口。”马克龙则表示：“我们尊重中俄之间的历史联系。”
习近平解释说，中国始终致力于和平，并补充道：“但同时，我们拒绝利用乌克兰危机甩锅、抹黑第三国，煽动‘新冷战’”。说这番话时，习近平并未指明针对哪个国家。
他进一步表示，中方赞成在“合适的时机”召集俄乌双方都愿意接受的和平会议。
与习近平会晤之初，马克龙曾表示，在乌克兰和加沙地带战争问题上，与中国的协作“至关重要”。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)同样相信，面对俄罗斯近期的核威胁，中国将利用自身影响力缓和俄罗斯局势。
自2022年2月，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)下令入侵乌克兰以来，已有数万人丧生、数百万人被迫逃离家园，流离失所。如今，战争已进入第三个年头，但仍看不到结束迹象。
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